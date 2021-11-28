نظريات فضائية غريبة

ملايين الأميركان يعتقدون أن لقاح كورونا يحوي شرائح تتبّع صغيرة!

شيء عجيب! من يصدق حماقة كهذه؟ لكن انتشرت بسرعة على السوشل ميديا وصدقوها، وصارت من أسباب معارضتهم للقاح، وهكذا نشروا الوباء بينهم ومات بينهم كثيرون ومع ذلك لا يعتبرون.

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النظريات الغريبة لا تقتصر على فيروس كورونا، بل تمتد إلى كل شيء، منه المجموعة الشمسية التي نعيش فيها، حتى هي لم تَسلم، هناك من يعتقد أن البشر لم ينزلوا على القمر، هذه الطائفة معروفة وتُكذّب ذلك تماما، لكن الأغرب منها طائفة تعتقد أن البشر وصلوا للقمر لكن الفيديو مزيّف. كيف نجمع بين الاثنين؟ ولماذا إذن يصدقون أن البشر وصلوا؟ السبب أنهم يرون أن تقنية تصوير القمر لم تكن موجودة، لا يمكن تزييف رحلة إلى القمر، أعداد غفيرة من الناس رأت مشروع أبولو الفضائي ورأت الصواريخ تغادر والرواد يعودون بعد فترة، لكن تقنية التصوير لم تصل لمراحل تسمح لها أن تصور بوضوح، فيها نوع من المنطقية.

نزول القمر أنتج ما لا يُحصى من نظريات المؤامرة، منها ما يطلبه المكذّبون أن تثبت الحكومة الأميركية ذلك باستخدام تلسكوب Hubble المعروف، وحجتهم أن هذا المرصد يستطيع أن يصور مجرات أبعد من القمر بكثير، أليس من البساطة أن يصوبوه على القمر ليصوّر بقايا المركبات الفضائية التي بقيت هناك؟ لكن هذه غير ممكنة لأن هذا التلسكوب مصمم لتصوير أشياء بعيدة جدا، ولو حاول تصوير أشياء صغيرة على القمر لما ظهرت إلا كنقاط صغيرة لا يمكن تمييزها.

كوكبنا الآن يتجه نحو الكوارث بسبب تغير الطقس والانفجار السكاني، لذلك يوصي علماء أن نحاول الفرار إلى كوكب آخر، والمريخ من الكواكب المرشحة، ووصلت له مركبات فضائية، لكن الغريب أن في 2014م قالت امرأة عملت لوكالة ناسا إنها رأت أدلة هناك أن البشر موجودون الآن على المريخ وأن ناسا أوصلتهم إلى هناك منذ فترة ولكن بالخفية.

أما هذه الأخيرة .. فلا!

* نقلا عن "الرياض"