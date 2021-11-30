لا يمكن للثقافة أن تكون في أوج عطائها إذا لم تكن متوازية مع الوعي والنشاط والإضافة القادرة على خلق تواصل فني واجتماعي وجمالي، داخل المدن وعلى مستويات التنمية بجميع توجهاتها الفكرية والبشرية بما يخدم الهوية الأصيلة للوطن والاستشراف الحداثي للمستقبل المنفتح بخصوصياته على العالم، وهي البرامج التي تبدأ وتنتهي بالأساس في رؤية التنمية 2030.



كما أنها التوجهات التي يعمل عليها المُشرفون على المشاريع الفنية والثقافية، مشروع في كل برامجهم ومُخططاتهم الثقافية الشاملة للفنون وللحياة اليومية، وإشراك المجتمع المدني ككل في الحركة الثقافية، وخلق مسارات الاستثمار العامة في الثقافة والفنون، وفي كل ما يمكن أن تقدّمه من فائدة للوطن والإنسان.

المبادرة تتوازى بشغف مع تنمية الذوق الجمالي والاهتمام بالخامة في عناصر الطبيعة السعودية، مع فرض التواصل التعبيري بين الفنان والمتلقي، وكذلك خلق منهجية بصرية بين الفنان والمسؤول والمنظّم، هدفها وطني في كل عمل وكل ملتقى وكل مبادرة.



هذا البرنامج الدولي «ملتقى طويق الدولي للنحت»، والذي فتحت الزيارات له قبل أيام، يُعتبر حدثًا مميزًا على عدة مستويات، سواء التنظيمية أو الفنية والجمالية العمرانية، حيث من المقرّر أن يكون لهذا الحدث رؤاه في تجميل المدن والتعبير عن طاقاتها الفنية وانعكاسها على مبدعيها، مع توظيف الخامة وخلق النشاط، سواء في العمل والصقل أو في التقنيات والآليات الخاصة بالتنفيذ بما يضمن حرية الفنان في العمل على طرح مفاهيمه وصقلها، وضمان حقوقه الملكية عند عرضها وطرحها لتكون حاضرة ضمن مشروع الرياض الجمالي في المدن، وهو الذي استقطب 20 فنانا من مختلف أنحاء العالم لإنتاج سلسلة من الأعمال الفنية الدائمة بشكل مباشر في مكان مهيّأ ومخصّص للعمل، مع توفير الخامات اللازمة والأجهزة من رافعات وآلات وأزاميل وقاطعات كهربائية.



هذه الملتقيات والتجمعات النحتية تميزت بها المملكة منذ سنوات، حيث قدم على سبيل المثال "سمبوزيوم النحت" في الدوادمي، والجبيل والمدينة المنورة والرياض والخبر، وسمبوزيوم الظهران في ٢٠١٠م. مثل هذه الأحداث وفتح المشاهدة للجمهور والباحثين والمهتمين قبل أن يتم نقلها لأماكن عرضها الدائم في الساحات والحدائق وعلى مستوى المخطط العمراني للمدينة، هي فرصة لتنشيط الحركة الثقافية، إضافة إلى خلق تواصل بين الفنانين الدوليين وفناني السعودية مع تعريف الفنانين المشاركين على طبيعة المملكة ومساحاتها وخاماتها الطبيعية بما سيخلق تبادلًا ثقافيًا وانفتاحًا يميز الخبرة السعودية ويرتقي بها أبعد وأعمق وطنيا ودوليا.

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*نقلاً عن "اليوم"