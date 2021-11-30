.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

طويق

  • الخط

طويق

يوسف الحربي
نشر في: آخر تحديث:

لا يمكن للثقافة أن تكون في أوج عطائها إذا لم تكن متوازية مع الوعي والنشاط والإضافة القادرة على خلق تواصل فني واجتماعي وجمالي، داخل المدن وعلى مستويات التنمية بجميع توجهاتها الفكرية والبشرية بما يخدم الهوية الأصيلة للوطن والاستشراف الحداثي للمستقبل المنفتح بخصوصياته على العالم، وهي البرامج التي تبدأ وتنتهي بالأساس في رؤية التنمية 2030.

كما أنها التوجهات التي يعمل عليها المُشرفون على المشاريع الفنية والثقافية، مشروع في كل برامجهم ومُخططاتهم الثقافية الشاملة للفنون وللحياة اليومية، وإشراك المجتمع المدني ككل في الحركة الثقافية، وخلق مسارات الاستثمار العامة في الثقافة والفنون، وفي كل ما يمكن أن تقدّمه من فائدة للوطن والإنسان.

المبادرة تتوازى بشغف مع تنمية الذوق الجمالي والاهتمام بالخامة في عناصر الطبيعة السعودية، مع فرض التواصل التعبيري بين الفنان والمتلقي، وكذلك خلق منهجية بصرية بين الفنان والمسؤول والمنظّم، هدفها وطني في كل عمل وكل ملتقى وكل مبادرة.

هذا البرنامج الدولي «ملتقى طويق الدولي للنحت»، والذي فتحت الزيارات له قبل أيام، يُعتبر حدثًا مميزًا على عدة مستويات، سواء التنظيمية أو الفنية والجمالية العمرانية، حيث من المقرّر أن يكون لهذا الحدث رؤاه في تجميل المدن والتعبير عن طاقاتها الفنية وانعكاسها على مبدعيها، مع توظيف الخامة وخلق النشاط، سواء في العمل والصقل أو في التقنيات والآليات الخاصة بالتنفيذ بما يضمن حرية الفنان في العمل على طرح مفاهيمه وصقلها، وضمان حقوقه الملكية عند عرضها وطرحها لتكون حاضرة ضمن مشروع الرياض الجمالي في المدن، وهو الذي استقطب 20 فنانا من مختلف أنحاء العالم لإنتاج سلسلة من الأعمال الفنية الدائمة بشكل مباشر في مكان مهيّأ ومخصّص للعمل، مع توفير الخامات اللازمة والأجهزة من رافعات وآلات وأزاميل وقاطعات كهربائية.

هذه الملتقيات والتجمعات النحتية تميزت بها المملكة منذ سنوات، حيث قدم على سبيل المثال "سمبوزيوم النحت" في الدوادمي، والجبيل والمدينة المنورة والرياض والخبر، وسمبوزيوم الظهران في ٢٠١٠م. مثل هذه الأحداث وفتح المشاهدة للجمهور والباحثين والمهتمين قبل أن يتم نقلها لأماكن عرضها الدائم في الساحات والحدائق وعلى مستوى المخطط العمراني للمدينة، هي فرصة لتنشيط الحركة الثقافية، إضافة إلى خلق تواصل بين الفنانين الدوليين وفناني السعودية مع تعريف الفنانين المشاركين على طبيعة المملكة ومساحاتها وخاماتها الطبيعية بما سيخلق تبادلًا ثقافيًا وانفتاحًا يميز الخبرة السعودية ويرتقي بها أبعد وأعمق وطنيا ودوليا.

*نقلاً عن "اليوم"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
اختيار المحررين
فيديو لا يحتمل.. صعد بسيارته فوق جسد طفل مصري ولم ينتبه فيديو لا يحتمل.. صعد بسيارته فوق جسد طفل مصري ولم ينتبه
الهندي باراج أغراوال رئيس تويتر الجديد بعد تنحي جاك دورسي الفوري الهندي باراج أغراوال رئيس تويتر الجديد بعد تنحي جاك دورسي الفوري
الأكثر قراءة
احذر.. نقص هذا الفيتامين يضاعف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية احذر.. نقص هذا الفيتامين يضاعف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية
رونالدو لمسؤول الكرة الذهبية: أنت كاذب.. وميسي لا يهمني رونالدو لمسؤول الكرة الذهبية: أنت كاذب.. وميسي لا يهمني
من هو الشاب العربي الذي خطف قلب النجمة العالمية ليندسي لوهان؟ من هو الشاب العربي الذي خطف قلب النجمة العالمية ليندسي لوهان؟
تدهور سريع لحركة السفر.. ودول كبرى تعيد فرض قيود كورونا تدهور سريع لحركة السفر.. ودول كبرى تعيد فرض قيود كورونا
خطوة بخطوة.. هذه أعراض كورونا أوميكرون خطوة بخطوة.. هذه أعراض كورونا أوميكرون
قبل عاصفة التضخم.. محلل يتوقع زيادة أسعار الفائدة 6 مرات خلال عامين قبل عاصفة التضخم.. محلل يتوقع زيادة أسعار الفائدة 6 مرات خلال عامين
قبل أن تذهب
واشنطن تهدد طهران بعقوبات قاسية في حال انهيار المحادثات
واشنطن تهدد طهران بعقوبات قاسية في حال انهيار المحادثات
اكتشف المزيد