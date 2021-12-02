الهلال.. والدعم المنتظر

تبدو الطموحات كبيرة بمشاركة تليق باسم المملكة وممثل الكرة السعودية الهلال في مونديال الأندية الذي تأهل له "الزعيم العالمي" للمرة الثالثة في تاريخه، إذ لا شأن يشغل بال كل متابعي الكرة السعودية هذه الأيام إلا ما سيقدمه الهلال في البطولة العالمية الكبيرة التي ستحتضنها الإمارات في فبراير المقبل.

وبالنظر إلى المأمول من الفريق السعودي الأكثر تحقيقاً للبطولات القارية، فإن ثمة من يحاول من غير الهلاليين وضع الفريق "الأزرق" تحت الضغوطات ومطالبته بتحقيق اللقب، حتى يُحكم على المشاركة بالفشل إن لم يحقق الفريق منجزاً بهذا الحجم، وهو ما يعبر عن القيمة الكبيرة التي وصل إليها الهلال حتى أمام غير محبيه، فيما يطمح عشاق البطل الآسيوي لتقديم صورة مماثلة لتلك التي ظهر عليها فريقهم في مونديال 2019 السابق.

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الأكيد أن الهلال سيكون قادراً على تشريف الوطن، والأهم أن العمل بدأ فعلياً على الإعداد لمشاركة وطنية عالمية تاريخية يُنتظر أن يحظى ممثل الوطن بدعم حكومي كبير من أجل تعزيز صفوفه بأسماء ذات قيمة فنية ومعنوية كبيرة تقوي حظوظه بالذهاب بعيداً في المنافسات.

تبدو المطالبة بدعم الهلال في هذه المشاركة مشروعة ومنطقية، وهي متوقعة بشكل كبير بالنظر إلى اختلاف النظرة إلى تواجد فريق سعودي في مونديال الأندية، فالقيادة السعودية تنظر لكرة القدم على أنها مشروع تعزيز القوة الناعمة والصورة الذهنية للمملكة، وهو التوجه الذي لم يكن موجوداً ولم يكن مستغلاً في السابق، على العكس مما يحدث في الحقبة التاريخية التي تمر بها المملكة من استغلال لممكناتها الناعمة مثل الاستثمار في الرياضة والترفيه.

المؤكد أن الهلال سيحظى بدعم حكومي عبر المؤسسة الرياضية التي يقودها رياضي شاب يؤمن بقيمة هذه المشاركة، فضلاً عن الدعم الذي سيتلقاه "كبير آسيا" من داعميه ومحبيه قبل السفر إلى الإمارات متبوعاً بدعم جماهيري كبير يجعلنا نتفاءل كثيراً بمشاركة وطنية سعودية مثالية تماماً مثلما كان عليه الهلال طوال تاريخه في تمثيل الوطن.

نقلاً عن "الرياض"