همزة الوصل في موسم الرياض

في الوقت الذي تجلى فيه إبداع الفكر الترفيهي لدى الهيئة العامة للترفيه بقيادة معالي المستشار تركي آل الشيخ، وتعالت روح البهجة والاستئناس بدقة العمل في التنظيم من المنظمين والمشاركين في موسم الرياض، واكبه بكل إتقان المركز الاعلامي العصري بكثير من التميز والتألق والمهنية تحت إشراف الزملاء الأعزاء منسوبي ادارة العلاقات العامة والاعلام. وقد بدا لي ولغيري من الزملاء حجم الجهد المبذول من هذا الفريق المميز والقوي والمتمكن الذي يؤمن بدوره في نقل الصورة كما يجب وبشكله المثالي والعصري.

ولعل التنوع الذي تم إدخالهم في تسيير عمل الوسائل الاعلامية بابتكار اقامة المؤتمرات الصحافية بحضور نجوم الفن والدراما في مواجهة مع الاعلاميين خطوة محسوبة، وهي أيضا مدعاة لتحفيز واستثارة عمل الاعلاميين بطريقة ذكية وخروج عن التقليدية لم تقدم من قبل. كما ان التنوع في تقديم الخدمات الاعلامية بعدة لغات (الانجليزية والهندية والفرنسية .. واخرى) سواء للمقيمين او القادمين من الخارج من الخطوات الحديثة المدخلة.

مادة اعلانية

سعيد جدا وفخورٌ أكثر بهذا الأنموذج الجميل للمركز العالمي، الذي يتوازى مع قيمة الموسم الأضخم في المملكة على الاطلاق ويسير معه في ذات الأهداف.

لأن الإعلام هو صوت الرأي العام وواجهة المجتمعات ورسالة الجهات، كان مهماً أن يلعب الدور الأبرز في موسم الرياض، عبر دوره الاعلامي والإعلاني والترويجي لحدث ضخم هو اليوم حديث الناس في الداخل والخارج، فخورٌ بما شاهدت من جهود ساهم في التعريف بالجهود بشكل حقيقي والتسويق والدعاية للمشاركين على نحو مستحق وحافظ إلى جانب دورها المهني مع وسائل الإعلام على نشر الوعي ورفع مستوى ثقافة الحضور من خلال عرض محتواه ونقل الأحداث على نحو رائع وكبير.

فتح المركز بكل وضوح وسلاسة آفاق التواصل مع العامة والإعلام، مضطلعاً بدوره المهم في الاتصال سواء في الجانب السمعي أو البصري أو حتى المكتوب دون أي حواجز. وقام بدور حيوي وأساسي في إبراز صورة الموسم بأدوات ومحتوى رائع وكوادر سعودية مميزة لم تتوان في تقديم الدعم والمعلومة لمن يحتاجها بالتواجد والانتشار والحضور في كل مناطق الموسم.

فخورون بشباب الوطن وفريق المركز الذي كان ضرورياً الحديث عنه وعن جهوده في موسم كبير وضخم.

* نقلا عن "الرياض"