فورمولا 1 في جدة.. المكتسبات الاقتصادية

سباقات الفورمولا 1 هي أعلى صنف من سباقات الفورمولا ذات المقعد الفردي والعجلات المفتوحة، يتألف موسم الفورمولا الواحد من سلسلة من السباقات تعرف بالجوائز الكبرى تؤدى على حلبات خاصة معدة لهذا السباق، جدة استضافت أول سباق يقام على أرض المملكة، بعد انشاء أطول حلبة شوارع في العالم على الجزء غير المطور من كورنيش جدة، استغرق تنفيذ هذا المشروع 8 أشهر وهو إنجاز عظيم تحدثت عنه وسائل الاعلام الأجنبية بإعجاب واستغراب، ربما لا يعلمون ان لدينا قيادة ملهمة وكوادر وطنية كفؤه وإرادة تصنع المستحيل ، انتهى السباق بنجاح كبير، السعوديون كانوا عند مستوى الطموح ومن أهم الأدوات التي صنعت النجاح بدء من التنفيذ ثم التجهيز وأخيرا التنظيم الرائع، هذه المكتسبات الرائعة لم تنحصر في السباق وقدرة المملكة على التنظيم بل له مكتسبات اقتصادية مهمة، منها أن المملكة قادرة على الإنجاز وفي أوقات قياسية وهذا مهم تسويقيا للمشاريع العملاقة التي تطورها المملكة وتستهدف استقطاب المستثمرين الأجانب، المكتسب الآخر تحسين الصورة الذهنية عن المملكة التي شوهتها الآلة الإعلامية الغربية على مدى عقود، والتي بدأت تتلاشى مع استضافة الفعاليات العالمية، الاستقرار السياسي أهم عناصر بناء البيئة الجاذبة للاستثمارات، وظهور سمو ولي العهد في حلبة جدة دون بروتوكولات رسمية، والمشاهد التي ظهرت في الإعلام عن التواصل المباشر بين سموه والجمهور وكلمات الحب التي تصدر من هنا وهناك ماهي الا رسالة عن قوة اللحمة الوطنية وإيمان الشعب السعودي بقيادته، وهذا يعني للمستثمرين أن استثماراتهم سوف تكون في مأمن من أي تقلبات أمنية أو سياسية، أيضا سباق الفورمولا 1 يعتبر من وسائل الجذب السياحي التي تسعى الحكومات لإقامته على أراضيها، مدينة جدة كان لها مكتسبات عدة من هذا السباق منها إنشاء نادي اليخوت الذي سيكون منفذا على العالم يسمح بحركة اليخوت العالمية ودخول أراضي المملكة عبره.

نجاح فورمولا 1 على أرض المملكة ما هو الا بداية سلسلة من النجاحات التي سوف يتحدث عنها العالم لأن خلفها قيادة شابة استطاعت تفجير الطاقات الكامنة، واكتشاف المواهب السعودية المبدعة، وإدارة الموارد المالية بكفاءة عالية، ومعالجة مشكلات الترهل الإداري، ومحاربة الفساد.

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نقلا عن الرياض