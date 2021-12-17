قمة الرياض.. مصيرنا واحد

العالم يتغير بعمق، وبتسارع أكبر، ويشهد تحولات سياسية واقتصادية ومجتمعية وحتى أخلاقية غير مسبوقة.. وتطغى المصلحة على كل علاقة.. ولن نستثني عالمنا العربي من ذلك، فعلاقات كثير منه تتسم بالتوتر الشديد، فمنهم من يتآمر لزعزعة الاستقرار في دولة عربية أخرى، وهناك من يقيم علاقات حميمة طائفية مع دول على حساب شعبه واقتصاده، يعملون وفق مصالحهم الضيقة، يتآمرون على بعضهم البعض، وإذا احتاجوك لا يتوقفون عن الحديث عن الوشائج المشتركة!

ووفق كل ذلك حينما ننظر إلى التجمع الخليجي كما هو في صورته البهية لقادته في الرياض قبل يومين نجد أنه ينطلق من استعداد كل دولة لفهم الأخرى ومساندتها، وتعزيز صورة التعاون في إطار من التسامح والتعاضد قبل المصلحة، وليس الأمر اقتصادياً وسياسياً فقط، بل إنه اجتماع لأجل بلورة قيم إنسانية، لتعزيز التفاعل الذي يحمل كل النبل التي تجمع بين شعوبهم.

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نقول: إن الخليجيين فرغوا من مكاشفة الذات، ومعرفة جوانب قوة تلاقيهم، بل وعرفوا قدراتهم الحقيقية وكل ما يعزز إمكاناتهم السياسية والاقتصادية والروحية والفكرية والمجتمعية.. فلقاؤهم هو نوع من الاحتكام إلى العقل وصناعة المستقبل، وبما يعزز موقع المنتمي لبلدانهم سواء بذل الجهد من أجل العلم والعمل وعمران الأرض وإحراز التقدم، يجتمعون لكي يصبح للحياة معنى أسمى وحقيقياً، بقيم إنسانية مشتركة.

يعزز ذلك أن دول المجلس لا تعاني من انفلات ثقافة التعصب والكراهية والعنف بين الأديان والشعوب كما يحدث في مناطق أخرى، لذا هي ستكون أقرب إلى المثالية في توجهها لصنع مستقبلها، والأهم أنها بلدان تثق بقادتها، تتعلم من تجاربها السابقة بالأخذ بأسباب الحيطة والتحسب للاحتمالات الأسوأ لأنها تعيش قريبة من دول غادرة، فإيران مازالت تواصل عبثها، والغرب لا يعنيه شيء غير مصالحه.. وكثير من العرب يأخذ ولا يعطي، بل يثير القلق والريبة!

تعلمنا من التجربة الأفغانية، والاندفاع مع الأتراك، وأدركنا البؤس الذي ينتظر البلد الذي يحالف إيران.. وخبرنا أن لا معين لك إلا شعبك والإقليم المحيط بك الذي يشبهك لهجة ومبادئ وديناً وسلوكاً، ناهيك عن شبكة العلاقات المبنية على المصالح الحقيقية والمصير المشترك.. أدركنا خطر التشويه الفكري ولعنة الإعلام وكيف يؤثر على الأجيال.. لنعلن أننا كخليجيين مسارنا متحد نواكب العالم بإيجابياته وفق أخلاقنا أولاً ثم مصالحنا ونرفض سلبياته.

قمة الرياض تأتي لتضع تاريخاً سينطلق منه المجلس، عنوانه شعوبنا أولاً ومصالح بلادنا ثانياً.. نصنع خياراتنا ومستقبلنا الخليجي، نتجاوز أولئك المتأمرين سواء كانوا عرباً أو عجماً.. فالعدو واحد والأخطار تجاه المنطقة واحدة، حتى المصالح الاقتصادية واحدة.. فقوة أهل الخليج في تكاتفهم، وبلوغهم تكاملاً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، ونذكّر بأن الزمن الجاري هو زمن التكتلات، مع إدراك أن دور مجلس التعاون الخليجي بات محورياً في قضايا المنطقة والعالم.

* نقلا عن "الرياض"