كورونا تتصدر الإعلام مرة أخرى

القنوات الفضائية المعروفة عالميا لا تتصدر عناوين نشراتها الإشكالية الروسية الأوكرانية واحتمال غزو روسي واعتراض أمريكي على ذلك في سيناريو لو كان في السابق سيكون من عناوين تهديدات الحرب العالمية الثالثة، ولا تتصدر عناوين النشرات أي أزمات سياسية أو اقتصادية كبرى، حتى تأثير ارتفاع أسعار البترول عالميا يمر مرور الكرام، مع عودة موجة تصدر عودة وباء كورونا بقوة والمتحور أوميكرون.

تصاب بالاكتئاب وأنت تشاهد الهلع الإخباري العالمي فضائيا على وجه الخصوص، تشاهد جولات وتصريحات رئيس وزراء بريطانيا وبلاده تشهد تزايدا مخيفا من الحالات وتجاوزها للتوقعات، والحال كذلك مع دول أوروبا، وتتابع التقارير واللقاءات الإخبارية مع مواطنين بريطانيين تفاجؤوا برفض فرنسا استقبالهم والحال كذلك في التشديد مع دول أوروبا الأخرى.

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ما الذي يحدث بالعالم حاليا، عودة للانغلاق كما كان في السابق، عودة لتصدر أعداد المصابين والمتوفين، وعودة للحجر وغلق الدول بين بعضها، كل هذه الاحتمالات لا تستغربها وأنت تتابع قنوات شهيرة كقنوات BBC وCNN على سبيل المثال، تغطياتهم على مدار الساعات عن عودة مخيفة للجائحة مرة أخرى وبضراوة أشد، مع أخبار متنوعة عن إيقاف بعض اللقاحات وأهمية الجرعة التنشيطية، البعض لا يعطي مثل هذه الأمور أي اهتمام، حتى ولدينا "وقاية" تحذر من السفر لبعض الدول وخاصة العالية الخطورة والمنتشر بها خصوصا المتحورة بصورة قد تجعل الأمور تفلت منها، كما شهدنا ذلك عند بداية تفشي كورونا وعجز دول أوروبية متقدمة من السيطرة على الوباء وإعلان حالة الطوارئ، كما نتابع حاليا وبجدية ما يحدث بألمانيا خصوصا وكذلك بريطانيا التي سجلت مستويات كبيرة من الإصابات والوفيات، ولدينا وكوننا جزءا من هذا العالم، وجدنا الحالات بازدياد وهي مؤشرات لا بد أن نحذر منها ونتعامل معها بصورة كالتي كانت مع الذكرى الماضية للوباء معنا ولكن هذه المرة بحزم أكبر.

البعض لا يحب تناول هذا الموضوع، ويعتبر تناوله لغة إعلامية تشاؤمية، ولكن الواقع مختلف عن الأماني والتوقعات، العالم حولنا إعلاميا يتناول الأمر بصورة مكثفة وبلغة الأرقام وبمؤشرات دقيقة، لا بد أن نعي أن هذا الوباء ما زال موجودا، ولا أدل على ذلك تصريحات مسؤولي شركة فايزر بأنه سيبقى حتى عام "2024"، لذلك لا بد أن نواكب الحالة الإعلامية العالمية ونركز على هذا الموضوع بأسلوب إعلامي توعوي وتحذيري أكثر، مع استمراريتنا بقدر المستطاع لأخذ الحذر أثناء حياتنا العادية التي نعيشها والتي نتمنى ألا نفتقدها ونعود لذكريات مؤلمة لنا جميعا.

نقلا عن الرياض