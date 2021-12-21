الاستماع للجَمال

مع كثير من الفروقات بين أغاني الأمس البعيد واليوم ما زالت أغاني أم كلثوم لها الأثر نفسه رغم أننا نغيب عن الاستماع لها فترات طويلة ولكننا حين نفعل نعيش الحالة نفسها التي سبقنا إليها بما يزيد على خمسين عاماً!..

سنوات طويلة تفصلنا عن زمن كان الناس فيه يتكئون في بيوتهم أو المقاهي ليستمعوا إلى أغنية قد تحتاج إلى ساعة أو أقل قليلاً من يومهم، ساعة يتفرغون فيها للاستمتاع بالجمال الصوتي، فيستمعون بتركيز لكل كلمة وآهة ونبضة وتر.

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وقد كان لأم كلثوم النصيب الأكبر من تلك الجلسات على مستوى العالم العربي فمعها أحب من لم يحب، وتلظى بنار الهجر من لم يُهجر، وبكى والتاع من لم يفارق حبيباً وكأن المستمع يعيش حالة من تصفهم الكلمات فيعيش لحظات تهز وجدانه مع تلك الكلمات والموسيقى المصاحبة.

ومع كثير من الفروقات بين أغاني الأمس البعيد واليوم ما زالت أغاني أم كلثوم لها الأثر نفسه رغم أننا نغيب عن الاستماع لها فترات طويلة ولكننا حين نفعل نعيش الحالة نفسها التي سبقنا إليها بما يزيد على خمسين عاماً!

وأكاد أجزم أن الانسجام الذي يشعر به المستمع لها لا يجعله يفكر أيهم أجمل الصوت أو الكلمة أو اللحن ففي كثير من أغانيها كانت الكلمات في غاية البساطة التي لو غناها غيرها اليوم لما أصغى إليها أحد! ولعل هذا هو السر؛ فالتعبير عن المشاعر بكلمات بسيطة يدعمها لحن فاخر وصوت فخم تكفي لتحريك مشاعره وتأخذه إلى عالم متخيل يتقمص فيه حالة أبطال تلك الحكاية المغناة كحكاية أغنية.

(ودارت الأيام) وهي حكاية لعاشقين أدخلهما الشاعر مأمون الشناوي في كل حالات الحب وتناقضاته من قرب وبعد وفرح وحزن وخصام وتسامح وكل الأشواق والدموع واللاصبر والأمل واليأس فتستمع لها وكأنك تتابع قصة قد تكون أنت فيها البطل من شدة الانسجام الذي فرضته بساطة الكلمات التي لفتها فخامة اللحن الذي قدمه محمد عبدالوهاب لهذه الأغنية فعاشت وأثرت وما زالت تؤثر؛ وعندما أقول: إن الكلمات بسيطة فهذا ليس تقليلاً من شأنها بل العكس تماماً فهو السهل الذي لا يجارى كلمة ومعنى وإن كان بالعامية المصرية..

ودارت الأيام.. ومرت الأيام

ما بين بعاد وخصام

وقابلته نسيت إني خاصمته

ونسيت الليل اللي سهرته

وسامحت عذاب قلبي وحيرته

حالة من الانهيار السريع لمحب رمى بكل آلامه في لحظة لقاء محت كل معاناة سابقة، لحظة مربكة للمشاعر ما قبل الخصام وبعده..

قابلني والأشواق في عينيه

سلم وخد إيدي بإيديه

وهمس لي قالي الحق عليه

نسيت ساعتها بعدنا ليه

هل ترى هذه الصورة؟ هل تقمصت الحالة أو رأيتها وكأنها تعرض أمامك؟ على شاشة سينمائية فتبتسم لهما وكأنك تشاركهما سعادة الصلح البسيط السريع العميق الذي غاصت فيه كل المشاعر التي تضخمت وقت البعاد وتلاشت فيما بعد واختصر الشاعر كل ذلك بقوله: نسيت ساعتها بعدنا ليه؟!

حالة جارفة من العفو التي فاجأت صاحبها فراح يسأل نفسه:

فين دموع عيني اللي ما نامت ليالي

بابتسامة من عيونه نسّها لي

ثم راح الشاعر يبدع في وصف تناقضات المشاعر في حكايات الحب؛ فالعذاب حلو ومر والصبر ضرب من الخيال والقلوب لا يغادرها الأحبة كما لا تغادرهم الذكريات والأماكن فيظل الأمل يعارك اليأس إلى أن يهل الفجر حيث يختم الشاعر قصيدته كما في الأفلام ذات النهايات السعيدة التي نحبها جميعاً..

وهل الفجر بعد الهجر

بلونه الوردي بيصبح

ونور الصبح صحّى الفرح

وقال للحب قوم نفرح..

اقترح عليك أيها القارئ أن تستمع الآن لهذه الحكاية الجميلة لتستمع للجمال.

نقلا عن الرياض