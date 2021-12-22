.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أوميكرون.. استعادة الحذر !

  • الخط

أوميكرون.. استعادة الحذر !

خالد السليمان
نشر في: آخر تحديث:

نصحت هيئة الصحة العامة «وقاية» بتجنب السفر للخارج إلا للضرورة، وبرأيي أن المسألة حالياً لا تحتاج لنصائح بقدر ما تحتاج إلى قرارات حازمة على غرار القرارات التي اتخذت عند بداية جائحة كورونا وأسهمت في تعزيز قدرة المملكة على مواجهة وتخفيف آثار الجائحة !

أول هذه القرارات يجب أن يكون منع السفر إلى الدول الموبوءة إلا للضرورة، وفرض الحجر المنزلي على جميع القادمين منها بمن فيهم المواطنون أو إجراء فحص PCR عند الوصول، كما يجب تعليق جميع الفعاليات ذات الكثافة الحضورية العالية في الأماكن العامة التي لا تخضع لتدقيق دخول المحصنين، كما يجب التشديد على إجراءات التباعد والاحترازات في المساجد، وربما العودة إلى خفض نسبة الحضور الجماهيري في الملاعب إلى 60% !

هذه الإجراءات ضرورية لتجنب اتخاذ قرارات أكثر قسوة في المستقبل، فلا أحد يتحمل كلفة الإغلاق مرة أخرى، كما أن ظاهرة إهمال بعض الناس لاحترازات التباعد وارتداء الكمامة في المناسبات والتجمعات مع عودة ارتفاع منحنى العدوى مقلقة وقد يؤدي إلى خسارة الكثير من المكاسب التي تحققت بفضل الله سبحانه ثم إجراءات الدولة وجهود المؤسسات ووعي عامة المجتمع !

من المهم أن يعي الناس أن مواجهة مخاطر تفشي العدوى مع ظهور متحور أوميكرون رهن بوعي أفراد المجتمع باتباع الإجراءات والاحترازات الوقائية التي فرضتها الدولة، كما أن استعادة اليقظة وحس المسؤولية بات خط الدفاع الأول في مواجهة عاصفة أوميكرون التي تلوح في الأفق !

* نقلا عن " عكاظ"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
اختيار المحررين
خطر إصابة أوميكرون يتضاعف 3 مرات على متن الطائرة.. تحذير صادم! خطر إصابة أوميكرون يتضاعف 3 مرات على متن الطائرة.. تحذير صادم!
عن جرعات لقاح كورونا المعززة.. الصحة العالمية تحدد 3 عوامل هامة عن جرعات لقاح كورونا المعززة.. الصحة العالمية تحدد 3 عوامل هامة
الأكثر قراءة
مفاجأة من العيار الثقيل تكشف أسباب انتشار كورونا أوميكرون السريع مفاجأة من العيار الثقيل تكشف أسباب انتشار كورونا أوميكرون السريع
رد ساخر من محمد رمضان على انتقاد نوري المالكي لحفله في بغداد رد ساخر من محمد رمضان على انتقاد نوري المالكي لحفله في بغداد
الإرياني عن مصرع إيرلو: لا عاد مشياً ولا ذاق تمر مأرب الإرياني عن مصرع إيرلو: لا عاد مشياً ولا ذاق تمر مأرب
جريمة بشعة بمصر.. شاب يهشم رأس والده بشاكوش جريمة بشعة بمصر.. شاب يهشم رأس والده بشاكوش
السودان.. حمدوك يعتزم الاستقالة من منصبه خلال ساعات السودان.. حمدوك يعتزم الاستقالة من منصبه خلال ساعات
مصر.. تفاصيل جديدة عن واقعة مصنع إنتاج جبن بالطلاء مصر.. تفاصيل جديدة عن واقعة مصنع إنتاج جبن بالطلاء
قبل أن تذهب
أوكرانيا تشعر بالخيبة لتردد الناتو والاتحاد الأوروبي في قبول عضويتها
أوكرانيا تشعر بالخيبة لتردد الناتو والاتحاد الأوروبي في قبول عضويتها
اكتشف المزيد