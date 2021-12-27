ماذا يميز حياة السعوديين؟

في عام 1319م، دخل الملك عبدالعزيز - رحمه الله - الرياض مستعيداً النواة الأولى لملك آبائه وأجداده، وفي ملحمة وطنية امتدت لأكثر من ثلاثين عاماً نجح في توحيد هذه البلاد المباركة التي حملت اسم المملكة العربية السعودية، ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هنا، والذي يجب استحضاره دائماً وتقديمه لأبنائنا في جميع المؤسسات التربوية هو: ماذا يميز حياتنا كسعوديين عن غيرنا من الدول والمجتمعات؟

كبشر هناك الكثير من المشتركات بيننا وبين الآخرين، ولكن بالمقابل هناك الكثير من المميزات التي تميز حياتنا عن غيرنا والتي باستحضارها نعزز الولاء لقائد مسيرتنا المباركة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -، ونعزز الانتماء لهذا الوطن المبارك. فنحن نتميز بدولة قامت على أرضها العديد من الحضارات العربية القديمة، وأرسل الله لها العديد من أنبيائه، وظهرت على أرضها اللغة العربية التي تعتبر عماد هويتنا الوطنية والهوية العربية بشكل عام، وشرفها الله بنزول الإسلام آخر الأديان، وبمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم وحياته على أرضها، وبعيش الصحابة الكرام فيها.

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نحن نتميز عن غيرنا بأن الإنسان السعودي وتنميته وتطويره كان محط اهتمام ولاة أمرنا منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، حيث كانت الصحة والتعليم وما زالا هما أكثر قطاعين تنفق عليهما ميزانية الدولة لمساسهما المباشر بحياة الإنسان السعودي. ويمكن أن أذكر هنا أهم مشروعين في الاستثمار في المورد البشري على مستوى العالم ولكل مشروع مستهدفاته وظروفه ومخرجاته وهما: مشروع توطين البادية في عهد الملك عبدالعزيز، ومشروع الابتعاث الذي عن طريقة درس أكثر من مئة وخمسين ألف طالب سعودي في أفضل الجامعات العالمية.. ومن مقولات خادم الحرمين الملك سلمان - حفظه الله - في هذا الصدد: "إن التعليم في السعودية هو الركيزة الأساسية التي نحقق بها تطلعات شعبنا نحو التقدم والرقي في العلوم والمعارف".

تتميز حياتنا كسعوديين في طبيعة العلاقة التي تربط خادم الحرمين وولي عهده الأمين بشعبهما، فهي علاقة بيعة شرعية أساسها الإسلام وغلافها المحبة والولاء والعلاقة الأبوية التي تربط الملك بشعبه. يقول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -: "إن الدولة دأبت منذ عهد الملك المؤسس - رحمه الله - على سياسة الباب المفتوح وسار عليها أبناؤه من بعده كمظهر من مظاهر الحكم في المملكة، وأضحت هذه المجالس المفتوحة صورة صادقة للعلاقة بين ولاة الأمر والمواطنين".

وأخيراً نحن نتميز في المملكة بدولة - ولله الحمد - كانت قادرة على التأقلم والتكيف مع الأوضاع العالمية، وفي الوقت الذي شاخت فيه العديد من الدول وكانت عاجزة عن مواجهة شيخوختها عادت دولتنا شابة فتية في نطاق رؤيتها المباركة 2030 بقيادة أميرها الشاب وبسواعد شبابها تسابق الزمن نحو مستقبل مشرق. وبعد أن كان البترول نقطة تحول في حياتنا كسعوديين، ها نحن نتجه لـ"سعودية ما بعد النفط" عبر تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد عليه، أليست - بعد هذا كله - هذه الدولة المباركة مصدر فخر واعتزاز لكل سعودي؟.

*نقلا عن الرياض