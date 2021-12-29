المرأة في مهرجان الإبل

في عمق الصحراء وفي بيئة أقرب ما تكون لحياة البادية بتقنيات العصر الحديث، وفي منطقة استحضرت التاريخ والمستقبل -في آن واحد- يقام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في «صياهد» مدينة رماح على بعد ١٣٠ كيلو عن مدينة الرياض ومساحة شاسعة تجاوزت الـ32 كم2 وعلى طريق يمر بأجمل ما تم استحداثه من مناطق تراثية في قلب نجد (الجنادرية، العاذرية، ونادي الفروسية)، وهو المهرجان الذي يعد أهم وأكبر مهرجان من نوعه في العالم يختص بسلالات الإبل وعلامات جمالها وصفاتها تحت إدارة لجان تحكيمية دقيقة ومنافسات قوية بين كبار ملاك الإبل من المملكة ودول الخليج ودول العالم كالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا والمكسيك.

يستهدف مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ترسيخ تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية، وتوفير وجهة ثقافية وسياحية ورياضية وترفيهية واقتصادية عن الإبل وتراثها كرمز عظيم للفتوحات وتأسيس الدولة السعودية الأولى والثانية، وتأصيلاً للبطولات التي خاضها المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- ورجاله الشجعان في فتوحاتهم وغزواتهم التي جمعت شتات هذا الوطن ووحدت أركانه تحت لواء راية التوحيد للدولة السعودية الثالثة التي نعيش في كنف أمنها وقيادتها من أبناء المؤسس وأحفاده.

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نقلا عن "عكاظ"