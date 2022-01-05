اسأل موظفيك!!

هل فكَّرتَ أن تُوجِّه أسئلة لموظفيك للتأكد من فهمهم للأعمال التي يقومون بها يوميا؟.

قد تنبهر بأن كثير من أصحاب الكفاءات الذين يعملون معك لديهم قدرات جبارة وفهم عال لنشاط منظمتك، وكذلك معرفتهم لمسؤولياتهم ودورهم فيها، وهم أيضاً يعرفون مسؤوليات زملائهم في الأقسام الأخرى، لأن القائد حينما يسأل موظفيه، يزرع الثقة في نفوسهم من خلال طرح الأسئلة المباشرة وغير المباشرة، ويجب أن تكون لديه القدرة والاستعداد للسماع الجيد والمشاهدة في آنٍ واحد.

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هناك الكثير من الأسئلة التي يجب صياغتها بدقةٍ عالية من قِبَل القائد، حتى تصل إلى الأهداف المرجوة لموظفيه، مثل:

• من أين تأتينا الموارد المالية؟، لأن من الضروري أن يفهم كل موظف من أين تكسب المنظمة وكيف.

• كيف يمكن لنشاط الموظف أن يساهم في تحقيق النجاح للمنظمة؟، مهما كان موقع ودور الموظف وحجم مساهمته في تحقيق الأهداف.

• هل تعرف ما هي رؤية المنظمة؟، هذا سؤال جوهري يُوجَّه للجميع.

• كيف يمكن التوفير وتخفيض النفقات؟، لاحتواء التبذير وتعزيز الإنفاق الرشيد.

• كيف تستطيع زيادة فاعلية عملك وجهدك؟، يُوجَّه للجميع.

• ما هو الشيء المهم الذي تعرفه عن عملائك؟، مهم لمعرفة اهتمامات العملاء وقياس رضاهم.

• ما هي الخدمات والتسهيلات التي يمكن أن نقدمها إلى عملائنا؟، يساعد على اكتشاف الأفكار الجديدة.

• من هو في نظرك المنافس لنا ولمنتجاتنا؟ وماذا تعرف عنهم؟، لمعرفة الاستراتيجيات القادمة.

• ما هي المعوقات التي تحد من إنجاز عملك؟.. وهل فريق الإدارة يُعيق عملك؟.

• ما هي القرارات التي لم تستوعبها؟.. وما هي القرارات الفاعلة التي يمكن أن نتخذها؟.

• إذا أُعطِيَت لكَ مهمة تغيير شيء واحد في المنظمة، فما هو هذا الشيء؟.

• هل تُحب العمل الجماعي أم الفردي؟.. وكيف يكون نشاطك عند بداية الأسبوع وعند نهايته؟.

• هل تقوم بأعمال تطوعية في أوقات فراغك، أو في الإجازات؟.

• هل أنت فخور بالعمل معنا؟.. وهل هناك تطور في المنظمة؟.

• في رأيك ما هي الاستراتيجية المثلى للمنظمة؟.. وكيف ترى المستقبل؟.

• ماذا تفعل لفهم العملاء؟.. وكيف تتخذ قراراتك؟.

• ما هو الشيء الذي يزعجك بالعمل؟.. وكيف تقيس نجاحك؟.

• كيف تحافظ على مستواك؟.. وكيف تكون إيجابياً؟.

• هل تجد في الإدارة شيء من التعقيد أم هي سهلة؟.

• كيف يمكن أن تستمتع بالعمل؟.. وهل أهداف العمل تتناسب مع أهدافك الشخصية؟.

إذا أردت التطوير وتطبيق مفهوم الإدارة الفعالة وتحقيق الأهداف والوصول إلى النجاح؛ لابد أن تجلس إلى موظفيك، وتطرح عليهم الأسئلة التي تساعدك على ذلك، لأن النجاح لن يتحقق إلا من خلال ما يُؤدونه من أعمال، ونجاح القائد يكون في خلق فريق عمل متجانس وبيئة عمل جاذبة قبل أي شيء آخر.

*نقلا عن المدينة