اللغة العربية كمعيار عدلي للتبادل الثقافي المتكافئ في المجتمع الدولي

في هذا المقال أضيء الجزء الثاني من أبرز نقاط ورقتي بمؤتمر مجمع الملك مجمع الملك سلمان للغة العربية على منصة الأمم المتحدة وتتمثل في التالي:

تحديات اللغة العربية وشرط الحضور والتبادل الثقافي:

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بعد هذا الجزء من تجربتي مع اللغة العربية في علاقتها بالذات وبالآخر الذي حاولت بها أن أسلط الضوء على حالة ريشة نحيلة لتجربة شعرية فردية كصورة عن المشهد العام للمخاضات اليومية للغة التي قد تخفيها النظرات الشمولية المتعالية للمشهد والكلمات الكبيرة في التعبير عنه متناسية مكوناته الفعلية الصغيرة، انتقل إلى الجانب الآخر الذي أتناوله في هذه الورقة وهو التحدي المعرفي والوجودي الذي تواجهه اللغة العربية يومياً لانتزاع الشرط العدلي لاستمرارها وتطورها والشرط الجمالي لتعيش اللغة العربية حياة منتجة كريمة في حاضرها ومستقبلها يضاهي تاريخها اللغوي والإنساني القديم والقريب في عمقه الروحي وبعده الحضاري ويتعايش مع التعدد الآخر اللغوي في علاقة من التفاعل والمتبادل المتكافئ، وألخص لمحة من معاناة اللغة العربية ومواجهاتها المتعددة الأوجه في الفضاء الدولي بمثال من تجربتي تحت سقف الأمم المتحدة تحديدا في كتابة تقارير التنمية من خلال منظمتها للعمل الإنمائي الإقليمي المعروف بيو إن دي بي

وفي هذا أشير إلى النقاط التالية:

1 - إذا كان الإرث الفلسفي والعلمي العربي والإسلامي المخطوط باللغة العربية قد عانى تاريخيا داخل مؤسسات العلم والفكر الغربية من موقف يفتقد العدل المعرفي بتهميش إضافاته والنظر إليه كوسيط لغوي ليس إلا بين المعرفة الإغريقية اليونانية وبين غرب مابعد القرون الوسطى، فإن اللغة العربية ورغم التوسع في مضافاتها الأكاديمية داخل الجامعات الأمريكية والغربية عموما وداخل بيوتات الفكر ومراكز البحوث لا زالت تعاني نسبيا من تنميط استشراقي يتعامل معها كناقلة صماء للمعلومات في مجال العلم والأدب والاقتصاد والأمن إلخ ولم يستقر بعد التعامل معها كوعاء حضاري يعبر عن روح المجتمع الذي تنتمي إليه وجدانيا وفكريا وقيما أخلاقية واجتماعية. فمثلا كلمتان غالية في القاموس الاجتماعي ككلمة مساواة وكلمة سلام أو كلمتان غالية في القاموس الشعري ككلمة حرية وحب ليس مجرد كلمات لنقل مطلب أو لفرض شرط بالمقياس الدولي البرجماتي ولكنها كلمات مشحونة بحمولة التاريخ والجغرافيا البشرية في التعامل معها، وفي الوقت نفسه فإن لكل كلمة منها حمولتها الشجنية الخاصة المستمدة من التجربة الذاتية لكل لغة في المعايشة الفعلية لمعنى هذا الكلمة، وفي العملية المضنية لمخاضات خلق الكلمة والمعاني والأصوات التي تشكل اللغة. فكلمة مساواة.. سلام أو كلمة حرية وحب يتغير موقعها في معمار اللغة وتغير بدورها معمار اللغة في ضوء تجارب المجتمع الإنساني ويصبح على المجمعات اللغوية مجارات أو مضاهات تجدد اللغة.. على سبيل المثال مواثيق الأمم المتحدة لن تستطيع أن تكون أممية لو أنها حبست نفسها في النظر إلى اللغة كوسيلة نقل محايدة وليس بوصفها شفرة تفاعلية بين المضمون وبين الشكل وبين القول وبين الفعل. ومن هنا فقد لاحظتُ من تجربة كتابة تقارير التنمية وجود نوع من الفجوة اللغوية التي قد تخفي خلفها فجوة عدلية في النظر لنفس التقرير عند مقارنة كتابته وقراءته باللغة العربية وباللغة الإنجليزية.

2 - تواجه اللغة العربية أيضا مع سواها من لغات عالمية حية أخرى اليوم تحدي تحول لغة واحدة وهي اللغة الإنجليزية إلى أداة للاستحواذ ولفرض أحادية لغوية متغولة وموغلة.

3 - هناك أيضا مواجهة الخروج على النظر إلى اللغة العربية من قبل أصحابها أنفسهم وليس فقط من قبل الآخر كمكون أحادي بما ينفي طبيعيتها الطيفية كالنظر إليها بأنها لغة أدب أو لغة خطابة أو لغة فقه ودين أكثر منها لغة علم أو فلسفة.

4 - تواجه عموم اللغات اليوم المقروءة والمكتوبة والمحكية تحدي مضاهاة الصورة والفلم والرموز التعبيرية وسطوتها على وسائل التواصل الرقمي، أما اللغة العربية على وجه التحديد فيخيل لي أنها تعاني من غياب المحتوى العلمي والأدبي الإلكتروني القادر على تسجيل حضور كاف لها يقاوم الاستحواذ على جميع المنافذ الرقمية ويتيح لها حضوراً ثقافياً ومعرفياً وكيفياً متكافئاً ومتبادلاً مع ثقافات العالم.

5 - توجه اللغة العربية تحدي العلاقة العاطفية بها من قبل أصحابها والناطقين بها مما يتمثل في تحاشي المؤهلين منهم من اتخاذ أي مواقف نقدية منها بما يحرمها من القدرة التحريرية التي يملكها النقد النوعي الموضوعي عادة في إطلاق طاقاتها الكامنة وفي تجديد مجازاتها ومجالاتها من داخلها وفي سياق تحولات الثقافة والواقع وإيقاعهما السريع والمتنوع.

ومع ذلك لن نكف عن الإسراف في التمسك بالأمل بجدارة اللغة العربية وجمالها وبأنها كانت وتستطيع أن تكون لغة للمعرفة العلمية كما هي لغة للأدب والشعر مع إيمان عميق بأن اللغة العربية هي لغة حياة بقدر ما هي لغة كتاب.

نقلا عن الجزيرة