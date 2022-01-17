ما سبب كثرة سكان الصين؟

هل تدري أن قراراً واحداً قد يكون هو السبب الرئيس في صنع هذا الانفجار العظيم في عدد سكان الصين؟

أي ظاهرة لا يمكن تبسيطها إلى أبيض وأسود، الأمور الكبيرة دائماً وراءها أسباب كثيرة متشابكة، خفية وظاهرة، لكن قد يكون من بينها سبب واحد له نصيب كبير من التأثير، ومن زمن بعيد والعالم يعرف أن الصينيين أكثر تعداد العالم، وهذا أحد أسباب نهضة الصين وليس السبب الوحيد، لأن عدد السكان ليس عاملاً في قوة وتطور الدول بالضرورة، فهولندا وبريطانيا والبرتغال قبل عدة قرون لم تكن أعدادهم كبيرة ومع ذلك كان لها إمبراطوريات وغزت دولاً آسيوية وإفريقية كثيرة، التطور النوعي هو ما اعتمدت عليه، كان هناك دول تستخلص من عقول نخبتها الكثيرة ما تنهض به مثل الصين والهند والبرازيل الآن والولايات المتحدة سابقاً، وزيادة عدد السكان قد تكون عالةً على الدولة والشعب نفسه بل الكوكب كله، وزيادة الصينيين قبل بضعة قرون ضغطت على الموارد الطبيعية التي بدأت تنفد، وهذا أضعف الدولة، وهو واحد من أسباب كثيرة جعلت الصين ضعيفة لما أتت سفن الغزو الأوروبي تبحث عن موارد وضحايا قبل قرنين، وأخضعوا الصين والهند بسهولة رغم أن عدد سكانهما أضعاف أوروبا مجتمعة.

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عودة إلى سؤال البداية، هناك عدة أسباب لزيادة أعداد سكان الصين، منها كثرة الأراضي الصالحة للزراعة والرعي والصيد فيها، والصينيون عشقوا الأرض والزراعة وهذا - عكس الشعوب التي تترحل وتتقاتل باستمرار - يصنع الاستقرار والتكاثر، وكذلك تركيزهم على زراعة وأكل الرز والذي يعطي طاقة أكثر من القمح، والجو المعتدل في الكثير من أجزائها في الشرق خاصة، وعدة عوامل أخرى، إلا أن القرار المصيري الذي ساهم في إيصالهم لهذا الرقم حصل عام 1711م كما يرى البروفيسور "غيب وانغ" في كتبه التي تتناول تاريخ الصين. أتى الإمبراطور "كانغ شي" فأبطل كل الضرائب على الناس، كل أموالهم لهم الآن، وفرحوا وتحسنت حياة الصينيين تحسناً فائقاً، ومع هذا الرخاء زادت أعداد السكان، في 1650م كان عددهم 123 مليوناً، وفي 1750م صار 260 مليوناً، ولما أتى 1850م وصلوا إلى 412 مليوناً، وفي عام 2021م وصل الرقم إلى مليار ونصف المليار تقريباً.

قرار واحد كان له الفضل الأكبر في غزارة سكان الصين!

نقلا عن الرياض