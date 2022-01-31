ما من أمّة ذات قدم راسخ في الحضارة الإنسانية، وسبق في التاريخ، إلا ولها شواهد ناطقة على ذلك في أضابير الذاكرة التي لا تشيخ، منها ما هو محسوس وقائم يقاوم البلى والنسيان، في صور الآثار الشاخصة، ومنها ما هو مسطور وثابت في معرض البرهان والتدليل، تنبئك عنه مباحث التاريخ والحضارة الموثوقة؛ وهي بكليهما حفيّة ومفاخرة، بما يثبت حضورها في المحفل العالمي، ويدلّل على مكانتها وعلوّ شأنها، وأنّها ليست أمّة طارئة على الحياة، أو عابرة فيها بلا أثر أو تأثير؛ وإنّما هي جذر راسخ في عمق التاريخ الماضي، وشموخ تيّاه في فضاء الحاضر، وتوثّب مستنهض الهمم لدورة المستقبل القريب منه والبعيد.

.. ولها في روزنامة الحياة أيّام هي في جوهرها لحظات فارقات من عمرها، ومحطّات مثّلت منعطفات بالغة الأثر والتأثير في ماضيها وحاضرها ومستقبلها، ولهذا ظلّت حفيّة بهذه اللحظات والتواريخ المائزة، توقد شمعة الاحتفال بها استذكارًا لما مضى من نجاحات، وتجعلها مرتكزًا ومنطلقًا في حاضرها، وشحنة طاقة خلاقة لاستشراف المستقبل..نعم؛ بهذا المفهوم خالجني فرح عميم على خلفية القرار الملكي الكريم بتخصيص يوم الثاني والعشرين من شهر فبراير من كلّ عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم «يوم التأسيس»، وحق لي الفرح ولكل فرد منتم إلى هذا الوطن الغالي، ويدين بالولاء والطاعة لهذه القيادة الرشيدة، فهذا القرار من قيادتنا تأكيد فوق ما هو أكيد ومؤكّد أننا كنّا وما زلنا، أمّة ذات جذور راسخة، وحضارة باذخة مؤثّرة، وحاضر يانع ومورق، ومستقبل واعد بالخير في أضاميم «الرؤية» المؤتلقة.. وحقّ لأمّة بهذه السمات والمزايا أن تفخر وتباهي وتتيه إعجابًا بوطنها وقيادته..

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إن لهذا القرار أبعاده الوضيئة التي يتوجّب علينا أن نقف عندها مليًّا، ونستذكرها برويّة ومكث، ونستنطق ما تستبطنه من معانٍ نائفات، فأوّل هذه المعاني يتجلى في الوفاء بالذكرى للآباء المؤسّسين، الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل وحدة هذه البلاد، فلمّوا شعثها، ورتقوا فتقها، وأذهبوا خوفها، وضمدوا جراحها تحت راية التوحيد الخالدة، وهو عين ما أشار إليه القرار الملكي الكريم في ما يتصل بارتباط مواطني هذا البلد المبارك الوثيق بقادتهم «منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون، وبداية تأسيسه في منتصف عام 1139هـ (1727م) للدولة السعودية الأولى التي استمرت إلى عام 1233هـ (1818م)، وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أرسته من الوحدة والأمن في الجزيرة العربية، بعد قرون من التشتت والفرقة وعدم الاستقرار، وصمودها أمام محاولات القضاء عليها، إذ لم يمضِ سوى سبع سنوات على انتهائها حتى تمكن الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود عام 1240هـ (1824م) من استعادتها وتأسيس الدولة السعودية الثانية التي استمرت إلى عام 1309هـ (1891م)؛ وبعد انتهائها بعشر سنوات، قيض الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود عام 1319هـ (1902م) ليؤسس الدولة السعودية الثالثة ويوحدها باسم المملكة العربية السعودية، وسار أبناؤه الملوك من بعده على نهجه في تعزيز بناء هذه الدولة ووحدتها».

إن في هذه الإشارة البارقة من معاني الوفاء ما يوثق هذه العلاقة، ويستبطن أيضًا المعنى الثاني المتجلّي في ربط الأجيال بعضها ببعض في سياق متصل من ذاكرة متقدة لا تنسى تاريخها، ولا تتجاهل منجزات من رحلوا، ليكون الوفاء ديدن كل فرد في هذه البلاد المباركة، وتاريخ أمتنا حاضر في ذاكرة الأجيال يرويه كل جيل لمن يليه في معرض المفاخرة، والتأكيد على رسوخ قدمنا في الحضارة الإنسانية.

أما ثالث المعاني التي يستبطنها هذا القرار فهي تتجلى واضحة في شحذه للهمم، وشحن الشباب بطاقة العطاء المتجدد لينجزوا فروض النهضة والتقدم في ظلّ «رؤية المملكة 2030»، التي تمثل انعطافة جديدة في حاضر وطننا ومستقبله، فباستذكار المنجزات السابقة، ووعي شباب وفتيات هذا الوطن الغالي لها، تنقدح في مخايلهم، ويثبت في روعهم عزم العطاء بلا كلل، والإنجاز بلا مطل أو ارتخاء، والانطلاق نحو آفاق المستقبل بكل عزيمة واقتدار، مسنودين بتاريخ وضيء ونيّر، وحاضر فوّار وضاح بالحياة، ومستقبل تتراءى في الأفق مظاهر نجاحه الباهر في شاشة «الرؤية» المباركة التي نتفيأ ظلالها ونعيش سعدها ولحظاتها الجميلة في كل مجالات الحياة بقيادة حكيمة موفقة أعادت بوصلة الحياة إلى مسارها الطبيعي.

* نقلا عن "عكاظ"