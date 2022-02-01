خفض المخالفات دعم

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إعادة تصنيف المخالفات الميدانية والخاصة «بالضريبة المضافة والفوترة الإلكترونية» حيث كان سابقا كل مخالفة تصل ومن أول مرة إلى 10 آلاف ريال ومباشرة، وهي تتعلق بمخالفات لكل من يخالف أيا كان المحل والنشاط، وهذا استمر لفترة من الوقت منذ بداية الضريبة المضافة 2018، والآن مجلس إدارة الهيئة يعيد النظر ودعما للقطاع الخاص وأصحاب النشاط خاصة ذات الحجم الصغيرة ومتناهية الصغير وغيرها، تعيد النظر في هذه الغرامات تسهيلا وتخفيفا للعبء على المنشآت في القطاع الخاص، وأن الأساس هو الالتزام بكل اشتراطات وأحكام الضريبة المضافة والفوترة الإلكترونية، وهذا ما تم بالفعل حيث خفضت الغرامات، بحيث إذا حدثت مخالف للمرة الأولى يكون هناك «تنبيه» فقط من دون غرامات أو أي أعباء مالية، والمخافة الثانية 1000 ريال، والثالثة 5000 ريال، وللمرة الرابعة 10،000 ريال، وأي مخالفة بعد المرة الرابعة 40 ألف ريال، وكأن المرة ما بعد الرابعة تعني أن المخالفة أصبحت ملازمة للمخالف ووجب تشديد العقوبة وهي مبررة هي تتجاوز أربع مرات كمخالفة.

هذه مرونة عالية من الهيئة أن تستمع لكل ما يقدم من مقترحات أو رأي، وهي تتابع كل ما يتعلق بالاقتصاد والنشاط التجاري متابعة دقيقة وتحللها وتدرسها وتعيد التقييم، وهذا ما يسجل لها باعتبار أن الأساس هو دعم القطاع الخاص واستمراره وهذا ما يضع الكرة في مجال المؤسسات والشركات بحيث يفترض أن تدرك أن المخالفات يجب أن تكون بحدها الأدنى وأن يكون الأساس هو الالتزام بضوابط واشتراطات الضريبة المضافة والفوترة الإلكترونية التي هي من أساسيات المهمة لإيرادات الدولة وهذا ما يعزز التزام الجميع من أصحاب النشاط، ويضع الجميع أمام التزام من دون مخالفات أو غرامات تدفع، ما قدمته الهيئة من مراجعة للمخالفات هو مرحلة تعاون وشراكة مهمة مع القطاع الخاص بخدمة لهذا الوطن والتزام واجب أن يتم، بما لا يؤثر على نشاطاتها وأعمالها وأن تستمر بأعمالها من دون أعباء مالية نتيجة مخالفات، ولكن واجب الالتزام بها ولا يعني التهاون بعد هذه التسهيلات والخفض للغرامات، خاصة أن أكبر المستفيدين هم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي يجب عليها تنظيم أعملها بضوابط محاسبية ومالية دقيقة، والهيئة أيضا تقدم هذا الدعم لمن يحتاج من حيث تقدم شركات تقدم خدمة فنية أو نحو ذلك بما تسهل أعمالها. في النهاية هذا الخفض يخفف كثيرا من الضغوط على المؤسسات والشركات بتدرجها من صفر إلى 40 ألفا بعد 4 مراحل، ولكن نعيد تأكيد أن هذا يعني مزيدا من الالتزام وليس العكس.

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* نقلا عن "الرياض"