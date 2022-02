فاكهة الرياض الاستثمارية في المجال الأكثر ربحية في العالم

تستعد مدينة الرياض التي صارت تسمى بعاصمة النماء والبهاء لاحتضان المعرض العالمي لألعاب الأطفال وهو من فئة المعارض الموجهة للاستثمار المتبادل B2B حيث سيكون فرصة لتبادل التجارب والخبرات لأكبر مصنعي العالم في المجال مع انفتاح على أسواق الاستثمار بالمملكة والاستفادة من الحوافز والامتيازات المتاحة لهم إضافة إلى ورش عمل وندوات جد مهمة غايتها تحويل مسار ألعاب الأطفال العالمي وقيمه من العنف والمغامرات القاسية إلى المحبة والسلام وهي من الرهانات المهمة لهذا المعرض.

المعرض العالمي لألعاب الأطفال والذي ينتظر انعقاده في صائفة هذا العام بأرض المعارض والمؤتمرات بمشاركة أكثر من 800 مصنع عالمي لهذه الألعاب من 40 دولة هي (أمريكا وأستراليا وألمانيا وكندا وبريطانيا وسويسرا وفرنسا وإيطاليا والدنمارك والنرويج وبلجيكا والسويد واليونان والبرتغال وإسبانيا والهند والصين وبولندا وهولندا وأوكرانيا واليابان وتايلندا وتشيكيا وتايوان وسنغافورا ونيوزيلندا وروسيا والفلبين وكوريا ولاتفيا ولكسمبورغ وليتوانيا وبلاروسيا وفنلندا والمكسيك ومصر والإمارات وماليزيا والسعودية).

جائحة كورونا التي كانت سبباً في تأجيل العديد من المعارض العالمية من بينها معرض نورنبارغ spealwarnmesse والذي يعتبر الأكبر في العالم بـ 3000 مشارك وبالرغم من جهود إدارته اضطر للاكتفاء بدورة ديجيتال ونفس الشيء بالنسبة لمعرض نيويورك والذي تنظمه جمعية الألعاب بنيويورك toys association of new york حيث وفي آخر لحظة تم تأجيل دورة هذا العام. معرض نيويورك الثاني عالمياً من حيث القوة بـ1000 مشارك اختار المشرفون عليه وعلى رأسهم Steve Pasierb مصطلح التأجيل ويبقى فقط معرض غايمز كوم games com بكولن الألمانية ينتظر أن يقام في شهر أغسطس أي بعد انعقاد معرض الرياض بشهر واحد وهي عوامل تعطي القوة الإضافية لمعرض الرياض العالمي لألعاب الأطفال ليكون الأميز هذا العام عالمياً والمنصة العالمية الأبرز لتقديم أبرز منتجات العالم في مجال ألعاب الأطفال وعقد صفقات بين المهتمين بالمجال في مختلف أنحاء المعمورة.

ثقافة المعارض الاستثمارية الاحترافية والتي ترنو الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية أن تصبح من عواصمها كبوابة جاذبة من بوابات سياحة الأعمال يعد هذا المعرض الذي سيكون فاكهة صيف المعارض بالرياض في 2022 يعتبر نقلة نوعية ودرسًا سعوديًا في مجال مقاومة الجائحة والتغلب عليها في الوقت الذي لم تستطع دول مثل ألمانيا وأمريكا الصمود وتنظيم دوراتها لسنة 2022 بالرغم من كون هذه المعارض هي الأضخم عالمياً وتقدم عوائد خرافية ومساهمة اقتصادية جد كبيرة لدولها حتى أن بعضهم يعتبر معرض نورنبارغ spealwarnmesse البوصلة والبورصة الحقيقية للقطاع في العالم والمحرار الذي يقاس به مدى تطور البشرية في هذا المجال.

في الحقيقة إعداد الدورة الحالية للمعرض العالمي لألعاب الأطفال بالرياض بدأ منذ سنة 2018 وكان لعاصفة كورونا أن مكنت الأطراف المنظمة من العمل والمثابرة بالتواصل مع أكبر المعارض العالمية قصد التعاون معها في إنجاح الدورة التأسيسية وفعلاً كان ذلك كذلك حيث وقعت جلسة عمل بمقر إدارة معرض نورنبارغ بألمانيا بحضور رئيسه التنفيذي وتم الاتفاق على أن يكون معرض الرياض العالمي بوابة معرض نورنبارغ في الشرق الأوسط على غرار الاتفاقيات التي سبق ووقعت قبل معارض روسيا وتركيا والهند والجهود حثيثة هذه الأيام بين الممثل القانوني لمعرض الرياض بألمانيا قصد التعاون لإنجاح معرض الرياض لهذا العام الذي سيكون قبلة المصنعين والمستثمرين في مجال ألعاب الأطفال في مختلف أرجاء المعمورة كذلك الخطوات متقدمة لتوريث تجربة غايمز كوم gamescom وما يقدمه للعالم من صناعات محتوى من طرف أبرز الفاعلين العالميين والذين سيكونون من أبرز ضيوف الدورة التأسيسية لمعرض الرياض العالمي كما سيكون معرض نيويورك حاضرًا من خلال جناح خاص ومن خلال أبرز المشاركين فيه.

الدورة الأولى والتي اختير لها محور الألعاب الخضراء بما يفي بحقوق الطفل العالمية ببيئة خضراء وما يوحي به العنوان من سلم وأمان بعيداً عن التلوث وهو من الرهانات التي تعد المملكة العربية السعودية من الرائدين فيها من خلال الرؤية الإستراتيجية 2030 في هذا المعرض الذي سيواكب من جيش من الفضائيات العالمية لما في هذا القطاع الحساس من تأثير كبير على الذائقة وتوجيه الأجيال الناشئة التي تعد مستقبل الشعوب.

