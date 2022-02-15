التعليق الصوتي.. فن

الصوت الجميل هبة ربانية يهبها الله لمن يشاء، فتجد هناك أصواتا جميلة ومميزة بيننا وفي المجتمعات عامة، وهذه الأصوات تميز صاحبها عن الآخرين؛ لأنهم يجذبون من أمامهم من السامعين ويلفتون الانتباه سواء عند حديثهم أو القراءة.

وهناك أيضا بين مجموعة الأصوات الجميلة من هو أجمل من الآخر طبقا بمواصفات أو معايير محددة غالبا يحكمها علماء "الصوت" أو مهندس الصوت إلى جانب السامعين عموما من خلال حالة تقييم ذوقيه وهي تختلف وتتفاوت من شخص لآخر بطبيعة الحال.

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فكم من الأصوات الجميلة خالدة في أذهاننا وأثرت فينا بشكل أو بآخر ولازمتنا ولم تفارقنا.. لأنها استطاعت أن تخطفت مسامعنا وتجول بنا في الخيال حتى تسكن دواخلنا قسرا.

فالصوت الإذاعي قديما هو من يقدم نفسه عبر الأثير أو المذياع (الرايو) هذا الجهاز العريق والوسيلة المهمة التي يستمع إليه الكبير والصغير؛ لأنه يعد الأنيس في أزمان مضت وما زال الرفيق في وقتنا الحاضر.

وغالبا يحتفظ الصوت الإذاعي لدى مستمعيه بمحبة خاصة حتى أصبح يشكل علاقة ألفة بينهما في التفضيل.

وهناك أصوات إذاعية سعودية قديرة تركت بصماتها لدى المستمعين، واتفق على تميزها لتبقى أصواتهم حية في ذاكرتنا منهم من رحل - يرحمهم الله - ومنهم بقى - متعهم الله بالصحة والعافية - فعلى سبيل الحصر لا التعميم، من منا لا يتذكر صوت الإذاعي الكبير دكتور حسين نجار والراحل الإعلامي الكبير سليمان العيسى والإعلامي الكبير ماجد الشبل - يرحمهما الله - والإعلامي الكبير محمد الصبيحي وبخاصة قراءته لدعاء السفر في الطائرات.

واليوم أيضاً نشهد بروز أسماء شابة سعودية ذات كفاءة في التعليق الصوتي بشكل عام لا سيما في البرامج أو الأفلام الوثائقية أو حتى في التقديم المحفلي.. فهناك على سبيل المثال ونحن نتحدث عن التلفزيون صوت الزميل الشاب عادل أبوحيمد والإعلامي إبراهيم المدهيش والزميل الإعلامي ياسر الدهام في التعليق على التقارير المصاحبة خلال البرامج الرياضية.. وهناك آخرون كثيرون برزوا عبر السوشال ميديا الذي أتاح لهم فرصة الظهور أكثر.

ومن مواصفات المعلق الصوتي الجيد طبقا للإعلامي ياسر الدهام لا بد أن يتحلى بمواصفات خاصة تتقدمها الثقة بالنفس ثم التحضير الجيد والإيماءات الجسدية حينما يكون الظهور أمام الملأ.

وأخيرا لا بد أن نشير هنا إلى الفرص الكثيرة والتي تشهدها النهضة السعودية المباركة في كافة المجالات لا سيما لدى الهيئة العامة للترفيه ووزارة الثقافة ووزارة السياحة من خلال الفعاليات الترفيهية وإنتاج القصص والأفلام الوثائقية للممارسين في التعليق الصوتي كافة.

نقلاً عن "الرياض"