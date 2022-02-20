الهلال والنصر وبطولة العصر

تقول لغة الأرقام: إن الهلال إلى ما قبل مواجهة النصر يوم غد الاثنين في دور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين حقق في هذا الموسم بطولتين رسميتين حتى الآن هما بطولة دوري أبطال آسيا وبطولة السوبر السعودي وأن النصر في نفس المدة لم يحقق أي بطولة رسمية وإنما حقق بطولة إعلامية وجماهيرية بالفوز على الهلال في مباراة الفريقين في الدور الأول من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان وتحديداً بعد أن تم تقديم تلك المباراة إلى العصر وفوز النصر وتلك الفرحة النصراوية الهستيرية بالفوز على الهلال بحجة أن النصر استطاع أن يرد على انتصار الهلال على النصر في الاستحقاق الآسيوي بفوز النصر على الهلال في الدوري وهو ما دفع بعض الرياضيين لتسمية ذلك الانتصار ببطولة العصر!!.. وكذلك تقول لغة الأرقام بأن الهلال أخفق في هذا الموسم حتى الآن في عدم تحقيق المركز الثالث في بطولة أندية العالم واستمراره في نفس مركزه السابق وهو رابع أندية العالم في ثاني مشاركة للهلال في ذات البطولة وأن النصر فشل في هذا الموسم حتى الآن في الوصول لنهائي دوري أبطال آسيا للمرة الثانية على التوالي بعد أن أخرجه الهلال من البطولة في موقعة الركزة على الرغم من الدعم الكبير الذي وجده النصر للوصول للنهائي وتحقيق اللقب القاري الذي لم يسبق للنصر أن حققه في تاريخه حتى وإن شارك النصر في بطولة أندية العالم بطريقة الجميع يعلمها !!.. وأيضاً تقول لغة الأرقام إن الهلال آخر لقب حققه في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين كان في موسم 2019 وتحديداً في موسم الثلاثية التاريخية وأن آخر لقب حققه النصر في نفس المسابقة كان في عام 1990 وهذا الفارق الكبير يشرح ويفسر الفوارق الكبيرة والعديدة بين الهلال والنصر في لغة الأرقام الرسمية والألقاب الوهمية التي أحدها الفوز على الهلال في مباراة العصر!!.. وأمام هذه الأرقام الرسمية الهلالية وتلك الألقاب الوهمية النصراوية باتت الكرة اليوم في ملعب لاعبي الهلال في مباراة فريقهم يوم غد الاثنين أمام النصر في دور الربع نهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين إما أن يصادقوا بأن فوز النصر على الهلال في بطولة العصر كان مجرد صدفة وأن يثبتوا بأن ما حدث في مباراة الهلال أمام الأهلي المصري في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة أندية العالم كانت كبوة أو أن يؤكدوا بأن ما حصل في مباراة الهلال والشباب الأسبوع المضي من متعة كروية وخماسية مستحقة حققها الهلال في مرمى الشباب كانت نشوة مؤقتة بتغيير الجهاز الفني وحينها سيعلم الجميع بأن العلة والمشكلة في الهلال ليس في قدرات المدربين بقدر ما هي في مزاجية وعدم تحمل المسؤولية عند بعض اللاعبين!!.

نقاط سريعة

** يتفق جميع الهلاليين بأن الهلال لم يوفق منذ فترة طويلة في التعاقد مع مهاجم بإمكانات وقدرات مهاجم الهلال السابق قوميز بل ذهب معظم الهلاليين إلى أن الهلال سيجد صعوبة في إيجاد مهاجم يملأ الفراغ الذي سيحدثه إنهاء إدارة نادي الهلال عقد قوميز ولكن للأنصاف يحسب لإدارة الهلال بأنها وفقت في التعاقد مع المهاجم النيجيري إيغالو وليس هذا فحسب بل وبعد بضعة أيام من مغادرة قوميز.

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** ما زالت لجنة الانضباط والأخلاق تثير الكثير من علامات الاستغراب والتعجب حول تعاطيها وتعاملها مع تصريحات وتغريدات الإداريين واللاعبين تجاه الحكام لأن في نفس الوقت الذي تعاقب فيه بعض الإداريين واللاعبين نجدها تتجاهل عقوبة الآخرين كما حصل في عدم إيقاع عقوبة على لاعب النصر تاليسكا وتغريداته في حسابه الرسمي تجاه حكم مباراة فريقه أمام الاتحاد!!.

** وبالمناسبة إذا يحسب للجنة الحكام أنها فندت ونفت فرية تعطل تقنية الفار في مباراة الاتحاد والنصر فإنه يؤخذ على لجنة الانضباط والأخلاق عدم معاقبة رئيس النادي الذي قام بالتأليب والتحريض على الحكام وغرفة الفار في نفس المباراة!!.

** البكائيات في اللجان المحلية تطورت وأصبحت اعتراضات عند لجان الاتحادات الأوروبية!!.

نقلاً عن "الجزيرة"