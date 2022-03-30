هذه تفاصيل وسم "اترك جوالك" في السعودية

كشفت عدد من الجهات الحكومية، مساء الأربعاء، عن سرّ وسم #اترك_جوالك ، والذي يتضمن حملة للمرور السعودي بمشاركة عدد من الجهات الحكومية للتحذير من استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وأنه سبب في فقدان ثلاثة أرباع التركيز.

ونشرت الحسابات الحكومية ومنها "الأمن العام" و"إمارة الرياض" و"المرور السعودي" إنفو جرافيك الحملة، والذي جاء فيه: "انتبه.. حين تنشغل بهاتفك المحمول أثناء القيادة فأنت تقود بربع تركيزك فقط".

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من جهته أطلق مركز التوعية بالسلامة المرورية "سلامتك"، إحدى مبادرات اللجنة التنفيذية للسلامة المرورية، وبمشاركة القطاعات الحكومية الأعضاء في اللجنة؛ حملة "اترك جوالك"؛ لتوعية قائدي المركبات بأخطار استخدام الجوال أثناء القيادة، وخاصة أنه يعد السبب الأبرز لحوادث الطرق.

وتهدف الحملة إلى لفت النظر إلى ما تُخلفه الحوادث المرورية التي تقع بسبب استخدام الجوال من خسائر بالأرواح وخسائر مادية، بالإضافة إلى الإصابات الخطرة والإعاقات الدائمة، فضلًا عن الضرر الاجتماعي والاقتصادي.

وتضمنت المواد التوعوية عددًا من المقاطع والتصميمات الإبداعية الهادفة إلى إيصال الفكرة؛ لتغذية الوعي المجتمعي بخطورة استخدام الجوال سواء في تلقي الاتصالات، أو تطبيقات الدردشة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ سعيًا لترك الأثر المرجو من الحملة.

وبتضافر جهود منظومة السلامة المرورية بالسعودية، نُشرت مواد الحملة في منصات التواصل الاجتماعي، بمشاركة من الجهات الحكومية المختلفة، والتي لاقت تفاعلًا لافتًا من رواد منصات التواصل، وتأتي الحملة ضمن أعمال مركز التوعية بالسلامة المرورية "سلامتك"، والتي تتلاقى مع جهود الجهات الحكومية المختلفة للتقليل من الحوادث المرورية وخفض معدلات الإصابات والوفيات الناتجة عنها.