مبادرات طموحة للرقي بصناعة الإعلام السعودي

مئة عام من الإنجازات سجلها تاريخ الإعلام في المملكة العربية السعودية في احتفالية برعاية خادم الحرمين الشريفين ويمثله مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل دعا لها معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي وبمشاركة بعض من وزراء الإعلام السابقين وبحضور نخبة من رؤساء التحرير والإعلاميين والأدباء والمثقفين في المملكة قدموا خصيصاً للاحتفال بأم الصحف السعودية (جريدة أم القرى) الصحيفة الرسمية التي سجلت تاريخ صدور الأنظمة والقوانين منذ تأسيس المملكة، وسجلت إنجازات الملوك والأمراء والوزراء والمسؤولين، المرجعية الموثقة للمراسيم والقرارات الملكية والأنظمة والقوانين السعودية، تعاقب على رئاسة تحريرها نخبة من رواد الإعلام السعودي، ومن مكة المكرمة كانت الانطلاقة الأولى للإعلام السعودي، وفي مكة المكرمة كان الاحتفال بمرور مئة عام على انطلاقة أول جريدة سعودية لتؤكد عراقة الإعلام والإعلاميين السعوديين.

وفي مبادرة يشكر عليها وزير الإعلام د. ماجد القصبي في تكريم الرواد الأوائل كان لها الأثر الكبير في نفوس الرواد وأحفاد الرواد من الإعلاميين الذين شاركوا في مسيرة جريدة أم القرى خلال مئة عام، ومن أشهر المبادرات الإعلامية تلك التي أعلن عنها معالي وزير الإعلام والتي سيكون لها الأثر الكبير على مسيرة الإعلام السعودي وتطويره ومنها إنشاء مركز الأرشيف الوطني للإعلام السعودي وذلك لأرشفة جميع الصور والوثائق، وإنشاء متحف إعلامي لحفظ الإرث الصحفي السعودي، وإقامة ملتقى أم القرى الإعلامي يعقد كل عامين، وإطلاق (ميدياثون) بالشراكة مع STC لإنتاج أفكار إعلامية مبتكرة، وإطلاق المرحلة الثانية من برنامج دعم وتمكين المؤسسات الصحفية السعودية للتحول الرقمي.

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قرار حكيم نحو نقل جريدة أم القرى إلى وكالة الأنباء السعودية الوكالة والمرجعية الإعلامية للأخبار الرسمية، وأتوقع ان المرحلة القادمة لجريدة أم القرى ستشهد تطورات عظيمة للجريدة، وأتمنى أن يكون على رأسها التحول إلى جريدة رقمية، ومن المؤكد أن بصمات الدكتور فهد عقران مدير عام وكالة الأنباء السعودية سيكون لها الأثر الكبير في إحداث نقلة حضارية لجريدة أم القرى.

وشكراً لرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة الأستاذ هشام محمد كعكي وزملائه أعضاء مجلس الإدارة على حسن الإعداد والتنظيم والاستقبال المتميز في مركز معارض غرفة مكة الحضاري الذي احتضن احتفالية المئة عام لجريدة أم القرى، فغرفة مكة المكرمة وجريدة أم القرى علامتان فارقتان في تاريخ الإعلام والاقتصاد في المملكة.

نقلاً عن "المدينة"