حماية البيئة من منظور اقتصادي (1 - 4)

لم تكن البيئة في أيِّ وقت مضى تمثل لدينا هاجسًا أو شأنًا له قدره وحسابه حتى انبرى لها إنسان مملوء قلبه بحب وطنه ومفعم وجدانه بالغيرة على طبيعته ومرافقه وسماته ومعالمه وآثاره وتراثه، ألا وهو صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء - يحفظه الله - وليكون رائدًا من رواد هذا العمل الإنساني الجليل والبعيد الأثر، وفي وقت نحن فيه - أبناء هذه المملكة السعيدة الواسعة - في أمس الحاجة إلى التفكير في بيئتنا وسلامتها والحفاظ عليها من جراء ما يعتورها من تحولات ومتغيرات نتيجة لطبيعة الحياة الحاضرة التي نعيشها وما فيها من مستجدات إقتصادية واجتماعية وصناعية وتقنية. ولذا انبثقت مبادرتا «السعودية الخضراء» و «الشرق الأوسط الأخضر»؛ للعناية بالبيئة والاهتمام بجمالياتها ومظاهرها واستدامتها وحمايتها من مخاطر التلوث والتدهور والاندثار. وهذا المقال يقدم تعريفًا للبيئة وماهيتها وكيف ارتبطت بهاجس الإنسان في حياته ومعاشه في عصره الحاضر وما المخاطر التي يمكن أن تعتورها وتمنى بها وما انعكاس تلك المخاطر من رؤية اقتصادية.

تتجسد البيئة في كل ما يكتنف الإنسان وحياته في هذا الكون من ظواهر متعددة أهمها الأرض والتربة والهواء والماء، وتمثل البيئة من حيث إنمائها وتطويرها وحمايتها والحفاظ على مصادرها ومقوماتها الطبيعية والاقتصادية هاجسًا عالميًا تشترك فيه جل (إن لم يكن كل) دول العالم في عصرنا الحاضر. ولقد برزت مشاكل البيئة والتفكير في إيجاد الحلول لها على مستوى عالمي منذ زمن بعيد، وإن تعددت تلك المشاكل لكنها في نهاية المطاف تلتئم في صورة واحدة وتلتقي في إطار واحد، وهي ما يرتبط بالأرض التي نتواجد عليها والجو الذي نعيش فيه والهواء الذي نتنفسه والماء الذي نشربه والمصادر الاقتصادية التي نعتمد عليها بعد الله في حياتنا ومعاشنا. أما المخاطر الطبيعية التي قد تترى على البيئة فهي تلك الظروف أو العوامل التي تعمل على تدمير الاقتصاد أو تسبب الضرر للإنسان وللعناصر الحياتية الأخرى التي تعيش فيها. ومن تلك الظروف تلك التي تكون خارجة عن إرادة أو تحكم الإنسان ذاته مثل الظواهر الجوية المتقلبة والفيضانات والزلازل والبراكين والجفاف والتصحُّر والأعاصير والحرائق. أما تلك التي يكون الإنسان عادة مسؤولا عنها وفي نطاق سيطرته وتحكمه فتنحصر مثلا في تلوث المياه وتلوث الجو، كذلك التخلص غير السليم والصحي من النفايات والمخلفات السامة، كذلك المخاطر المرتبطة بفشل في الأجزاء المصنعة من أجل الحياة في البيئة مثل انهيار المباني وتداعي الجسور، كذلك التخلص غير السليم والمنظم لمواد خطرة مثل المواد الطبية المشعة والمخلفات الإلكترونية السامة أو انبعاث الغازات الكيماوية المنقولة سواءً من السيارات أو القطارات أو البواخر أو الطائرات نتيجة التصادم أو الانقلاب أو الانفجار أو الحريق.

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إن التمييز بين الكوارث الطبيعية والإنسانية التي تحدث في البيئة لذو فائدة في التمكين من توجيه وحصر الاهتمام في كيفية التصدي لتلك الكوارث والتحكم فيها والسيطرة عليها وتجنب مخاطرها أو على الأقل التخفيف من آثارها البشرية والمادية والمعنوية، ولكن كيف تقاس تلك الكوارث بمعايير قياسية؟ هناك طريقتان فالأولى عن طريق التأثير الأرضي وتقيس أبعاد الكارثة بحجم الطاقة، والمعيار الثاني يرنو إلى التأثيرات ويحاول قياسها، والفرق بين هذين المعيارين يتمخض في مقياسين تم التوصل إليهما لقياس شدة وتأثير الكوارث الطبيعية، فالأول يعنى بقياس المظهر الطبيعي للأرض ويحاول معرفتها بالحجم أو الطاقة، أما الآخر فيحاول التعرف على الأثر الذي تحدثه وتخلفه تلك الكوارث ومن ثم يعمد إلى قياسها، إن الفرق بين هاتين الطريقتين يمكن التعرف عليه على ضوء المقياسين الذين تم التوصل إليهما لقياس الزلازل، فمقياس ريختر (Richter) يقيس الزلازل بدلالة الطاقة المنبعثة، وهذه الطاقة تقاس بجهاز السيزموجراف وهو جهاز في غاية الحساسية جرى معايرته بحيث تدل كمية الإزاحة بواسطة البوصلة بداخل الجهاز على كمية الطاقة المنبعثة والمحمولة بواسطة رسم الموجات (السيزموجرافي)، وحيث إن القيم التي تعرف بها شدة الزلزال كبيرة جدا بدءًا من اضطراب صغير يمكن التقاطه واكتشافه عن طريق الجهاز وقد لا يدركه الحس الآدمي إلى اضطرابات عنيفة تهتز الأرض وتتصدع لها المباني. أما المقياس الثاني فهو مقياس ميركالي، وهذا المقياس لا يقيس الزلزال ذاته بل يقيس تأثيره على الإنسان وعلى مدى تأثيره التدميري لحياته ومنشآته، وقد يتميز مقياس ريختر على مقياس ميركالي بأن الأول له تطبيق أوسع نطاقًا وأكثر استتخدامًا من الأول وذلك لثباته في أي زمان أو مكان من العالم، ولعل سوءته الوحيدة أنه لا يعكس معلومات عن مدى التدمير الذي وقع لأنه قد يقع بمقياس كبير (7 مثلا) في منطقة غير آهلة بالسكان فيكون تدميره أقل من مقياس صغير (مثلا 4) ولكن وقع في منطقة ذات كثافة سكانية وعمرانية أو صناعية كبيرة.

نقلا عن "الرياض"