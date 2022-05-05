الإرهاق والضعف العام، ألم الظهر، آلام العظام والمفاصل، زيادة الوزن، تقلب المزاج، بطء التئام الجروح الناجمة عن الإصابة.. هذه بعض أعراض فيتامين (د) في جسم الإنسان. من السهولة الحصول على الفيتامين على الكمية الموصي بها بشكل يومي، والتي تعتمد على العمر والحالة الصحية كذلك التعرض لأشعة الشمس المباشرة بمعدل طبيعي. هناك فيتامينات كثيرة تحتاجها أجسامنا وهي متوافرة في الطعام والدواء. ماذا عن نقص فيتامين الحب الدوائي، يسمى علمياً بحمض الأسكوربيك، ويعرف باسم فيتامين (ج) أو (سي)، وهو من الفيتامينات التي تذوب في الماء، جاءت تسمية نتيجة تزويده الجسم بجرعات عالية من السعادة، إذ يعمل على إفراز هرمون الأوكسيتوسين، المعروف بهرمون الحب.

فيتامين الحب غالبية الناس لديهم نقص، ونقص شديد في هذا الفيتامين القريب إلى العقول البعيد عن القلوب، فيتامين يعالج القلوب المكسورة، ويقرّب الناس بعضهم إلى بعض، ويرسم الابتسامة على الشفاه التي لا تعرف معناها. الحب فطـرة عند كل إنسان وعليه أن ينميها من خلال حب الخير للآخرين، كما أن المودة من أخلاق النبلاء الكرام، لست أعرف مكان الحب أهو في العقل أم في القلب، لكنني أعرف مشاعر الحبيب أو الحبيبة ومنها خفقان القلب، أو التوتر، أو الشوق، أو احمرار الوجه، أو أي انفعال آخر هذه مشاعر الحب وأسماها حب الوالدين. للحب تعاريف منها (الحُبّ: هو شعور بالانجذاب والإعجاب نحو شخص ما، أو شيء ما، وقد ينظر إليه على أنه كيمياء متبادلة بين اثنين. ومن المعروف أن الجسم يفرز هرمون الأوكسيتوسين المعروف «هرمون المحبين» أثناء اللقاء بين المحبين). أما تعريفي الشخصي للحب فهو (الحب ليس كلمات جميلة نرددها.. أو قصيدة شعر نعتني بنظم أبياتها.. أو هدية غالية الثمن نعتني بتغليفها.. الحب التقاء قلبين معاً.. جسدين.. روحين.. الحب تبادل الشعور والعواطف والأحاسيس والاحترام.. الحب عطاء بلا حدود.. الحب طوق نجاة.. الحب قيثارة تعزف عليها أجمل الألحان.. الحب واحة غناءه نشدو بها؛ لنسمع صدى أصواتنا صوتي وصوتك.

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البرود العاطفي، الفتور في العلاقة ألا يعلم من أصيب بهذه الأعراض إن الحب يغير صورة الإنسان ويجعله أكثر سعادة كذلك إن ّالحب يهزم المال.. عندما يتعلق الأمر بالسعادة. (إذا شئتم أن تذوقوا أجمل لذائذ الدنيا، وأحلى أفراح القلوب، فجودوا بالحب كما تجودون بالمال). الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله. المحبة بين الناس هي بمثابة الرحمة والتسامح عودوا أنفسكم تكلموا عن الحب عبروا عن مشاعركم وربوا أبناءكم بالحب، فالحب أساس قوي لبناء الأسر وبناء المجتمعات ارتقوا بمشاعركم فالحب قوة وليس ضعفاً كما يظنه البعض أو يخجل عن التعبير عنه. في الواقع، ليس هناك قلوب فوق سن الحب؛ فالحب ليس خيارنا. حب الوطن غريزة في الإنسان، تخالط دمه، وينبض بها قلبه. اسألوا الطلبة والطالبات المبتعثين عن حب الوطن. ولنا في رسول الله خير مثال لحب الوطن. يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حق وطنه (مكة المكرمة) بعدما هاجر منها إلى المدينة المنورة: «والله إنك أحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت.

نقلا عن "الجزيرة"