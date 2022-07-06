إعلام ليس هادف

تصرف الدولة مبالغ كبيرة تعتبر في حساب الدول مبالغ ضخمة جداً على الرياضة، لإيمانها بمدى أهميتها للوطن، والسير بالرياضة إلى ما تهدف من رؤية شاملة.

هذا عمل بالرغم من أنه مشروع دولة، وبالرغم أنه يهّم شريحة تعتبر الأكبر بين سكان الوطن، إلا ينقصه أحد الأركان الذي يُنجح أو يُهدم هذا المشروع وهو الإعلام!

في العالم الجديد الذي نعيشه، يُدرس في كتب العلوم السياسية، بأن الإعلام هو السلاح الفتاك الذي تُعتمد السياسات من خلاله، بل يوازي وزارات الدفاع التي تملك الأسلحة الثقيلة، ليتحول السلاح قلم و كاميرا!

ما سبق ليس بجديد يُقال، بل معظمنا يعلمه ومتعايش معه وأقتنع بوجوده، إلا فئة قليلة تعتبر الإعلام لعبة وتسلية وتعصب يعمل فيه ما يشاء، وهنا للأسف الشديد مُشاهد في أغلب إعلامنا الرياضي، حتى يجعلونك لا تتابع برنامج رياضي أو تناقش قضية رياضية في تويتر، مثلاً: يعتبرون الإعلام والأندية والكرة بشكل عام، مكان مستباح بفعل كل ما يحلو لهم، بلا رقيب ذاتي ولا مخافة من الله.

هؤلاء يا سادة خطرهم كبير وكبير جداً، هؤلاء يتعاملون مع أفكار وعقول يغيرون فيها وينزلون بها إلى مكانة لا تتناسب أبداً مع ما يجب أن يكون عليه، من أجل إنجاح مشروع النهضة الشاملة والغير مسبوقة في رياضتنا السعودية.

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