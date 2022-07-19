هل السعودية منبوذة؟

استفسار تهكمي وجهته صحافية أميركية للرئيس جو بايدن خلال انعقاد قمة "كسر الجليد" بين بلاده والسعودية التي فاجأت الدبلوماسية الأميركية على ما يبدو في صمودها في وجه حملة الشيطنة التي قادتها أحزاب اليسار الكلاسيكية عقب حادثة مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

الاستفسار التهكمي تصدر إلى جانب "تحية القبضة" عناوين النشرات وترندات وسائل التواصل الاجتماعي في مختلف أنحاء العالم، ونجح في خطف الاهتمام من بين البيانات والاتفاقيات والقمم المنعقدة على مدار يومين في عروس البحر الأحمر "جدة".

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بعيدا عن الطابع التهكمي للاستفسار والملمح الذي يسوقه حول تراجع بايدن عن مواقف كان قد أدلى بها في أوقات سابقة، يجدر الحديث حول مصطلح "النبذ" أو الإقصاء والإبعاد عن المجتمع الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية عبر إحكام قبضتها على مفاتيح التفوق العالمية الحديثة عسكريا واقتصاديا وحتى تعليميا وثقافيا لتهيمن عبرها على مفاصل القرار العالمي.

تلك الهيمنة كانت حتى مطلع الألفية الأخيرة محط إجماع وإقرار عالمي، حيث كان الجميع يعلم ماذا يعني غضب أميركا فضلا عن نبذها لدولة أو نظام حاول الخروج عن فلكها، والأمثلة والشواهد أكثر من أن تحصى، وأعني تحديدا عواصم مثل هافانا وبغداد والخرطوم وبيونغ يانغ، التي أحالها الغضب والحصار الأميركي إلى دول تعيش في حقب تجاوزها العالم منذ عقود.

مغامرات الولايات المتحدة الأميركية في العراق وأفغانستان وتلاعبها بأدوات وأوراق العزل والإقصاء لخلق صراعات في أنحاء العالم تكرس هيمنتها على مفاصل القرار؛ كلها جاءت بنقيض قصدها كما يقال، فذاكرة الجيل ستبقى محتفظة لعقود بمشاهد محاصرة الأميركان وموظفيهم في مطار كابل لتأمين خروج بقاياهم، وأيضا ستظل محتفظة بانتهاك خطوطها الحمراء في سوريا وأوكرانيا.

الحالة الأفغانية والسورية وأيضا الإيرانية التي لم تحرك إزاء تطور برنامجها النووي ساكنا، كلها فرّغت التهديدات بالحرب والعزل والنبذ من محتواها، لتصبح مجرد أحاديث للاستهلاك الإعلامي والضغط الحزبي والسياسي؛ لا أكثر، وعاها العالم أجمع سوى وسائل الإعلام الأميركية التي لاتزال تعيش في حقب الهيمنة الآفلة.

أخيرا لاشك بأن تزايد النفوذ الصيني والتمرد الروسي على المنظومة الدولية، أربك المشهد برمته لينضاف إليهما تطور القرار والوعي السياسي لدى دول العالم النامية الذي جاء كثالثة الأثافي بالنسبة للساسة الأميركان الذين ظلوا أسرى للدعاية الهوليودية لعقود؛ ليستفيقوا على مصافحات بقبضات الأيادي عوضا عن راحاتها وندية في الحديث عن السياسات ووضوح في تحديد الأولويات والمطالب.

تلك المفاجآت وغيرها هي ما جعلت سؤال "النبذ" تهكميا في ظاهره وحقيقيا في بعده الآخر الذي يسائل قدرات الولايات المتحدة وهيمنتها التي بدأت في فقدانها بسبب سياساتها المخاتلة بعد أن باتت رهينة لصراعات حزبية صرفتها عن مصالحها الاستراتيجية.