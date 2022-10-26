حنكة ولي العهد.. تجهز الأخضر!

شكّل استقبال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمنتخبنا ولاعبيه دعمًا تاريخيًا للأخضر قبل مشاركته في كأس العالم 2022م، ودفعة معنوية كبيرة للاعبين، خصوصًا وأنه شهد كلمات تحفيزية رائعة من سموه، برهن من خلالها مجددًا على أنه قائد ملهم بالفطرة، وعلى براعته في تجهيز وتهيئة اللاعبين لمثل هذا الحدث العالمي، ووضح جليًا من خلال حديثه مع اللاعبين بأنه متابع كروي دقيق، ومطلع على مستويات المنتخبات التي ستلعب مع الأخضر في مجموعته، لذلك تحدث بواقعية ومنطقية، ولم يطالبهم بالنتائج.

كلمات سمو ولي العهد ستنعكس من دون شك على اللاعبين إيجابيًا من الناحية النفسية، وبالتحديد في تخفيف الضغوطات عليهم، وهذا يُحسب لسموه، وسيجني منتخبنا ثمار ذلك إن شاء الله بمستويات تليق بالمملكة والدعم الذي تحظى به.

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هذا الاستقبال امتداد للدعم الكبير وغير المسبوق الذي يحظى به قطاع الرياضة أسوة ببقية القطاعات، واهتمام سموه المباشر ليس بالمستغرب، كونه مهتما شخصيًا بملف كرة القدم السعودية، ونقلها للمكانة التي تستحقها عالميًا، اذ قطعت شوطًا كبيرًا نحو ذلك، ومع الوقت ستحقق الأفضل بإذن الله، وتمثل الكلمات التي وجهها سموه خلال الاستقبال دافعًا لجميع من يعمل في الكرة السعودية من أجل مواصلة العمل بشكل يليق ويحقق الأهداف المرجوة.

استقبال سمو ولي العهد وكلماته المحفّزة للاعبي منتخبنا يجب أن يقابله إعلام يتحلّى بالمسؤولية ويقف مع المنتخب ولاعبيه، بدعمهم بعيدًا عن ألوان الأندية، كما يجب أن يقتدي كل إعلامي ومشجع بنهج سموه قبل المونديال، وذلك بدعم منتخبنا في مهمته العالمية، وعدم تحميل اللاعبين فوق طاقتهم ووضعهم تحت ضغوطات من شأنها أن تؤثر عليهم سلبيًا.

نقلاً عن "الرياض"