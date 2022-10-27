لماذا لا تعمم تجربة الحرس الملكي

التعامل مع الآخر أو الناس عمومًا، فن وعلم له قواعده وبرتوكولاته وأساليبه.. بدون تحيز، يتفوق الحرس الملكي بمراحل في أساليب واحترافية التعامل مع الناس، مقارنة مع بقية أجهزة الدولة، سواء العامة أو الأمنية أو العسكرية! طبعًا لا ندعي أننا تعاملنا مع كل الأجهزة الحكومية، بل العديد منها ومن نتعامل معها، ولكن هناك بونًا شاسعًا بين احترافية الحرس الملكي والبقية.

تظهر الاحترافية بوضوح من خلال البروتوكولات المطبقة أو حتى التعامل الشخصي، عندما تقابل أحدًا من الحرس الملكي تجد احترافية في التفاصيل الدقيقة من اختيار الكلمات، نغمة الصوت، الاتصال البصري حتى المسافة بينك وبينه، وكيفية صياغة الأسئلة والإجابات، قد يقول قائل إن الحرس الملكي يتعامل مع النخبة من مسؤولين في الداخل والخارج لذلك أسلوبهم متطور، لكن الرد بسيط، وهو أنهم يتحملون مسؤولية كبرى ودقيقة، من حيث حماية قيادة البلد، ومع ذلك يصلون إلى ما يريدونه بكل سلاسة، وهذا يثبت أنه يمكن الحصول على كل ما تريده من إجراءات ولكن باحترافية ورقي.

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قبل فترة كنت قد وصلت للتو للبلد من سفر، وذهبت لمعرض الدفاع العالمي في الرياض، ولم أكن أعرف بتاتًا من المسؤول عن أمن المعرض، لكن مع سلاسة الدخول وحشود الناس، قلنا في أنفسنا (لا يكون الحرس الملكي)، ولما وصلت اكتشفت فعلا أنه الحرس الملكي!

لا تجمعنا بالحرس الملكي أي مصالح، وكثير من مقالتنا نقد لأداء وقصور بعض الجهات الحكومية، لكن يجب أن يقال للمحسن أحسنت، وإذا كان هناك شيء جميل، يجب إظهاره.. مع كامل الاحترام لبعض الأجهزة الحكومية ومسؤوليتهم لا تقارن بشيء بالحرس الملكي، وربما هذه الأجهزة ذات تعامل مباشر مع الجمهور، ومع ذلك لم يطوروا أسلوب ومهارة التعامل باحترافية!، الآن هناك دعم من الرؤية لتطوير كل شيء للأحسن، فلماذا لا يلحقون بالركب؟!

صراحة أتمنى أن تعمم تجربة الحرس الملكي على كل أجهزة الدولة، العسكرية والأمنية والعامة، بل من المحمود استعانة بعض الأجهزة بخبرات الحرس الملكي في تطوير ذواتهم وأساليبهم وتعاملهم، نعود للبلد في الإجازات، وأستطيع أن أرى الفرق الكبير -في بعض الأحيان ربما- بين أسلوب ضابط في الحرس الملكي ليس متخصصًا في تعامل مباشر مع الجمهور، أفضل بمراحل وأكثر احترافية من بعض مسؤولي الأجهزة الحكومية الذي تخصصه وعمله التعامل المباشر مع الناس!

البعض يقول، إن بعض موظفي الأجهزة يتعامل بأسلوب إلى حد ما غير احترافي حتى يظهر سلطته للجمهور، بينما نعتقد أن التعامل باحترافية يجعل الشخص المقابل يحترم بل يعجب بالموظف، التجارب الناجحة من الأفضل أن تعمم وتطعم بها بقية الإدارات.

الآن مع الرؤية لم تعد الإدارات الحكومية جزرًا معزولة عن بعضها، بل أصبحت منظومة عمل متكاملة، وبما أن الحرس الملكي يملك هذه المهارات والكفاءات فلماذا لا تستفيد بقية أجهزة الحكومة منها؟!

نقلاً عن "الوطن"