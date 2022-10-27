"في حب القصيبي".. وخيبة الانتظار!

عودة أخرى إلى القصيبي وروائعه السردية والشعرية، حتى وإن غابت الأولى بشكل كبير في آخر الإصدارات حول مالئ الدنيا وشاغل الناس يوما ما "غازي القصيبي"..

العودة هذه المرة كانت عبر كتاب "في حب غازي القصيبي" للأستاذ حسين بافقيه الذي افتتحتُ به قراءة اختياراتي المعرضية السنوية؛ لما للقصيبي من وقع على جيلٍ كان يعده المثال الأعلى في النجاح المهني والتميز الإبداعي شعرا ونثرا، وما لمؤلف الكتاب بافقيه من مكانة في المشهد الثقافي السعودي في العقدين الماضيين على الأقل، وهي مكانة مرفودة بإعجاب شخصي بقلمه وبطرحه واختياراته، حتى وإن كانت عرضة لأحوال مزاجية متغيرة، فبالرغم من امتلاك بافقيه لكل أدوات الحضور المؤثر، إلا أن هذا الحضور تعتريه أحوال مزاجية متقبلة، تتحكم في حضوره وغيابه وحدته وانثياله.. إلا أنه بالرغم من كل ذلك احتفظ لنفسه بمكانة وسط الأمواج المتلاطمة بعد أن اختط لنفسه نهجا مختلفا حاول فيه الاستقلال قدر الإمكان عن كل التيارات التي تناوشت المشهد الثقافي منذ أواسط الثمانينات المنصرمة..

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على كل كان ارتباط القصيبي ببافقيه في إصدار واحد مغريا للبداءة به بين كل الاختيارات الأخرى، وكان أفق الانتظار ممتدا نحو فضاءات واعدة بمتعة مزدوجة تجمع إبداعات القصيبي بلفتات بافقيه وتهميشاته المبهرة، إلا أن هذا الأفق سرعان ما بدأ في التقلص والارتداد، كلما تقدمت في قراءة الكتاب، الذي بدا وكأنه تطبيقات مدرسية لحصص البلاغة، يختار فيها المؤلف تارةً أبياتا للقصيبي ويستعرض ما تحويه من استعارات وتشبيهات وكنايات، وتارة يقابلها بنظائرها عند الشاعر أسامة عبدالرحمن مرة، وأخرى عند يوسف الشيراوي، وغالبا ما يستمطر تلك النظائر مما ترفده به ذاكرته الثرية من أبيات القصيد وفرائد المتقدمين، إضافة إلى استعراض طرف من سيرته المعلومة وإلحاقها بتعقيبات إنشائية مزدانة بحسن السبك ورشاقة القلم وجمال العبارة، وليس في كل ذلك أي عيب أو انتقاص، سوى أنه لم يكن ما يُنتظر من إصدار نوعي كهذا، يمتاز موضوعه بثراء التجربة وتنوعها، غير أن الكتاب انتحى نهجا آخر، غلبت عليه فيه السمة المقالية التي دأب الكتاب فيها على جمع مقالتهم المتفرقة في مضمومات تقدم على أنها تآليف جديدة وليست في كل ذلك من شيء.

وأحسب بأن محورية الكتاب كانت تدور حول ما أسماه المؤلف بـ "نبأ الموت" و "براعم" القصيبي، فلو قصر عليهما جهده، وسلط على شواهدهما آلته النقدية والقرائية البارعة، مع توسع في قراءة سرديات القصيبي كما فعل مع نصوصه الشعرية؛ لخرج لنا الإصدار في حلة بهية تليق بثنائية القصيبي وبافقيه..

والحق أن لفتاته في هذين الجانبين المتصلين بثنائية الطفولة والموت عند القصيبي بديعة ومبهرة، خلّق فيها علاقة وشيجة بين جزائر اللؤلؤ وحديقة الغروب؛ مجسّرا المسافة بينهما بومضات خاطفة مكثفة، تضارع مشهديّة:

تهامس الغيد ياعمي فوا أسفا

أكون عمًّا وكنت اليافع الغزلا