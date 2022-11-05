هذا ما قاله مخرج "أغنية الغراب" ممثل السعودية بأوسكار 2023

كشف المخرج السينمائي السعودي محمد السليمان، عن سعادته باختيار الفيلم الطويل الأول "أغنية الغراب" المصنّف ضمن نوعية الأفلام الكوميدية السوداء الساخرة، ليمثل السعودية في مسابقة أوسكار ٢٠٢٣.

وفي حديث السليمان لـ"العربية.نت" قال: أنا سعيد باختيار فيلمي الروائي الطويل الأول "أغنية الغراب" ليمثل السعودية سواء في الأوسكار أو بالمسابقة الرسمية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، فلا يوجد شعور أفضل من أن تمثل بلدك في مهرجانها السينمائي الأهم، وأن تتواجد أيضًا كممثل لها في ترشيحات الأوسكار بفيلمك الأول.

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وأضاف: بعد هذا المشوار مع الأفلام القصيرة، وأول تجربة مع الأفلام الطويلة، من خلال "أغنية الغراب"، ضمن الأفلام الأربعة الفائزة في مسابقة "ضوء" لدعم الأفلام، كأول حصادٍ للسينما السعودية، في الوقت الذي يدخل فيه الفيلم تجربته الروائية الطويلة الأولى، وأحب أن يشاهده الجمهور ويتفاعل معه بالطريقة التي تعجبهم سواءً سلبًا أو إيجابًا.

وتابع: "عندما قدمتُ على التجربة لم يكن لديّ توقعات، ولكنني قررتُ أن أقدم عملًا أحبه، وسط تطلعي لرؤية الناس والجمهور للفيلم، فتقديم عمل سينمائي ليس مقتصرًا على تحقيق الأرباح أو الجوائز إنما هو مادة ثقافية مهمة للشعوب".

تطور السينما السعودية

وحول تطور السينما السعودية في مجال الأفلام الطويلة، قال: إننا نشهد طفرة ونموا متسارعا ويبشر بمستقبل مشرق، وأن أغنية الغراب هو أحد ثمار جهود متراكمة من جميع العاملين في قطاع الأفلام بالسعودية، حيث تدور أحداث الفيلم بشكل أكثر تحديدًا في الرياض، باعتبارها عاصمة متعددة الثقافات، وموطن أفكار متضاربة و حول "ناصر" الفاشل والساذج في نظر والديه، الذي يتردد في إجراء جراحة لاستئصال ورم من دماغه، ويؤجلها لحين تحقيقه إنجازًا كبيرًا، وتتوالى بعدها الأحداث ما بين عمله وبين دخول فتاة غامضة إلى عالمه.

أعماله السابقة

عرف السلمان بأنه كاتب سيناريو ومنتج، نشط في صناعة الأفلام الناشئة السعودية، وعُرف بأفلامه القصيرة غير التقليدية، وفي بداية مشواره، ذكر أنه أخرج عدة أفلام وثائقية قصيرة حول شخصيات محلية، وكتابة وتحرير إعلانات إبداعية، قبل أن يُخرج في العام 2015 أول فيلم قصير تجريبي بعنوان «من بين» الذي اُختير كـفلم الافتتاح بمهرجان الأفلام السعودية الدمام 2015، ثمّ عُرض في عدة مهرجانات سينمائية في أوروبا وأمريكا وكندا.

و حصل فيلم "من بين" على جائزة أحمد خضر للتميز في صناعة الفيلم العربي في مهرجان الأفلام الأوروبية المستقلة – باريس 2015، ثم جرى اختياره ضمن الـمشاركة الرسمية في مهرجان الفيلم الوطني لشباب – سياتل 2015، ومهرجان "فلم كويست – يوتا 2015"، ومهرجان الفيلم الأطلسي – كندا 2015، وشارك في مهرجان كان السينمائي 2015 ضمن ركن الأفلام القصيرة.

وفي العام 2017، كتب «محمد السلمان» وأخرج وأنتج فيلم «لسان»، الذي فاز بـ«جائزة لجنة التحكيم الخاصة» في مهرجان الفيلم السعودي، و"الجائزة الذهبية لأفضل فيلم" في مهرجان الأحساء للأفلام، كما شارك في "أيام الفلم السعودي" بـ لوس أنجلوس، كما عُرض للسلمان فيلمان في شبكة نتفليكس وهم "27 شعبان" و"ستارة"، ضمن مجموعة أفلام تحمل عنوان "6 شبابيك في الصحراء" وتم عرضهم في 190 بلدًا حول العالم.