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علامة تجارية سعودية !

خالد السليمان
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أتوقف عند بعض تجارب العلامات التجارية السعودية فأجد قدرة المنتج الوطني على المنافسة في قطاعات تهيمن عليه العلامات التجارية العالمية مثل قطع سلاسل الوجبات السريعة !

واللافت في بعضها ارتباطها بالهوية المحلية مما يخلق رابطا بالمكان والإنسان، ويسهم في إبراز صورة في المملكة سياحيا!


شخصيا أسعد بصعود العلامات التجارية السعودية وتطورها، خاصة في الأسواق التي تشهد منافسة عالية وهيمنة من العلامات التجارية الأجنبية، فأن تنافس المنتجات السعودية غيرها من المنتجات العالمية بل وتتفوق عليها فهذا دليل على جودة المنتج السعودي، وقدرة المستثمر السعودي على فهم مزاج المستهلك وتلبية احتياجاته وجذب اهتمامه وكسب ولائه !

تاريخيا كانت ومازالت العلامات التجارية من أدوات التسويق الناعمة للدول ومؤشرات امتداد نفوذها، شاهدنا ذلك في المنتجات التجارية الأمريكية والأوروبية التي غزت أسواق العالم وباتت جزءا من هوية الاستهلاك المحلية في البلدان الأخرى !

نقلاً عن "عكاظ"

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