فنانو الجيل الجديد

من المناسب أن يتم تقديم أسماء جديدة ذات أصوات جميلة إلى الساحة الغنائية السعودية حالياً، لتتماشى مع رؤية 2030 وبرامجها التي تحرص للحفاظ على الفن والإرث الفني بمختلف جوانبه ودعم كل الفنون ومنها الغناء والأصوات الشبابية الجديدة لاسيما الشعراء والملحنين والموسيقيين إلخ.

وأرى أنها خطوة جميلة وموفقة من فنان العرب محمد عبده مواكبته لهذه الفكرة في تقديمه للأسماء (الفنان عايض، الفنانة زينة عماد)، هذه الأسماء الغنائية الصاعدة خلال حفله في ليلة فنان العرب وأصدقائه التي أقيمت مؤخراً على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد رياض سيتي.. ولعلي أصفها بالفرصة الذهبية كتوقيت متوافق ضمن فعاليات (موسم الرياض) أضخم مواسم السعودية وأشهرها في الوطن العربي على الإطلاق؛ لأنها تحظى بإقامة فعاليات عالمية وضخمة وتواكب تغطياتها الوكالات الإخبارية العالمية والقنوات الفضائية العربية وغيرها إلى جانب القناة المخصصة للموسم (تخيل) التي تواكب فعاليات الموسم يومياً. لاسيما إقامة الحفلات الغنائية نهاية كل أسبوع، والتي تشهد حضوراً كثيفاً ومتابعة جماهيرية كبيرة إلى جانب الحضور الإعلامي الذي يقوم بمتابعة الحفلات الغنائية ويقوم بتغطيتها من خلال القنوات التلفزيونية الرسمية والبرامج الفنية التي تعرض في الفضائيات العربية.. كما تتاح للفنانين الشباب خلال هذه الحفلات في موسم الرياض فرصة الظهور الإعلامي ومواجهة الإعلاميين مباشرة في لقاءات تتم في منطقة مخصصة كما تعمل مجموعة روتانا الموسيقية، التي تجهز مركزاً إعلامياً متكاملاً بجميع ما يلزم من أدوات، وذلك ضمن أجندتها لدى تنظيم حفلاتها الغنائية في مسرح محمد عبده أرينا وذلك قبيل صعودهم المسرح لأداء وصلتهم الغنائية.

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وأكاد أجزم بأن هذه الخطوة لهؤلاء الشباب وغيرهم ستكون عالقة في أذهانهم وأن هذا التقديم دافع معنوي كبير ولن ينسوا هذه الفرصة الثمينة التي وجدوها من فنان العرب والهيئة العامة للترفيه على رأسها معالي المستشار تركي آل الشيخ..

والأمر ينطبق أيضاً على مطربينا الشباب الآخرين البارزين في الساحة الغنائية الشعبية والتي قدمت العرض الرائع في حفل افتتاح موسم الرياض الفنان دحومي الطلاسي وشبح بيشه والفنانة حنين الدوسري أمام جمهور ضخم جداً ومتابعة تلفزيونية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي الذي حقق مليار ظهور في (ترند) العالمي.

وأعتقد أن برنامج الدعم لتقديم فنانين آخرين سيستمر ولا يتوقف الدعم حتى يستفيد منها كم كبير من مواهبنا الشبابية خلال هذا الموسم.

نقلاً عن "الرياض"