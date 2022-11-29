جدة والفانوس السحري !

قال معلّقاً على سؤال عن سبب تكرار الغرق رغم مشاريع تصريف السيول والأمطار: لنكن إيجابيين فهذه المشاريع منعت وقوع كارثة أكبر مما شهدته جدة الأسبوع الماضي !

طبعاً لا شيء إيجابياً في غرق الأنفاق وتحوّل بعض الشوارع إلى أنهر تجري فيها السيارات كالماء، ولا أحد ممن تضررت ممتلكاتهم وفزعت أرواحهم يشعر بالإيجابية في مثل هذه المواقف الصعبة والمشاهد المخيفة، فهناك مشكلات نتجت عن أخطاء وتقصير، والإيجابية الوحيدة المقبولة تكمن في الاعتراف بها وعلاجها والتعرّف على أسباب قصورها !

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ولا أدري لمن أوجّه أصابع الاتهام بالمسؤولية، فدم سيول جدة بعد الغرق الأول وتنفيذ مشاريع التصريف والصرف توزع بين عدة قبائل: الأمانة والنقل وأرامكو، والأخيرة بدأت كمن يحمل فانوس الحلول السحري وانتهت على بساط الريح الذي تطير به العواصف إلى جوار غيرها من المؤسسات المختصة !

أيضاً أتساءل: هل أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذاراً مبكراً من الحالة المطرية الغزيرة التي أصابت جدة؟! إذا كان صدر فلماذا لم تتفاعل مع الجهات الحكومية المختصة والمجتمع؟! وإذا كان لم يصدر فما فائدة اختصاصه بالإنذار المبكر وتشخيص الحالة المتوقعة حتى لا يؤخذ الناس على حين غرة وتتعرض أرواحهم للخطر وأملاكهم للتلف !

باختصار.. كل ما قلت هانت يا جدة.. جد في السماء سحاب جديد !

نقلاً عن "عكاظ"