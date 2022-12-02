"إثراء" يطلق منتدى "إثراء التطوّع" بعنوان "نحن المستقبل"

يطلق غدا السبت، مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) منتدى "إثراء التطوّع" بعنوان "نحن المستقبل"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتطوّع، حيث يستضيف المنتدى نخبة من المتحدثين والقادة العاملين في مختلف المجالات التطوعية مثل محمد الحسني رئيس البرامج في مؤسسة الإمارات لتنمية لشباب، ومشاعل المبارك مديرة التطوع والمسؤولية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وألفريدو أبرو عضو مجلس الإدارة في مركز الاتحاد البرتغالي.

وتناقش المحاور الرئيسية للمنتدى عدة جوانب متعلقة بالتطوع منها قيم المتطوعين وتأثير التطوع على المسار المستقبلي. إلى جانب عدد من البرامج المتنوعة الأخرى كورش العمل التي من بينها "الأفق" و "التجربة" ومهرجان التطوع.

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زيادة سنوية

ويأتي تفعيل "إثراء" لليوم العالمي للتطوع تأكيدًا على مفاهيم العمل التطوعي المستدام وآثارها الإيجابية على المجتمع والقطاعات والأفراد، للمساهمة في تحقيق أحد مستهدفات رؤية 2030 للوصول إلى مليون متطوع بهدف تشجيع العمل التطوعي في برنامج التحول الوطني، فيما كشفت وحدة التطوع في المركز عن ارتفاع عدد المتطوعين سنويًا حيث بلغت النسبة 27 % مقارنة بعام 2021 ، حيث ساهم أكثر من 4,000 متطوّع ومتطوّعة بأكثر من 140 ألف ساعة تطوّعية. فيما وصل عدد المتطوعين منذ نشأة المركز 9,852 متطوع بأكثر من نصف مليون ساعة تطوّعية ، استطاعوا ترك بصمة راسخة في مسارات العمل التطوعي، لكافة الفعاليات التي يقيمها المركز .

طاقات شبابية

وأوضحت ولاء طحلاوي رئيسة قسم العمليات في "إثراء" بأن المركز يبادر سنويًا بالاحتفاء بجهود المتطوعين وتوثيق إنجازاتهم بوصفهم ثروات وطاقات قادرة على العطاء المستمر، مما يسهم في غرس مفهوم المواطنة وأهميّة العمل التطوّعي بشتّى أنواعه، وإظهار تأثير ذلك على مستقبل الفرد والمجتمع والوطن بأكمله "مشيرةً إلى أن البرنامج التطوعي في المركز يعمل على صقل الشخصيات إذ يتوزع المتطوعين بأقسام ومرافق المركز؛ مما يعزز من تخريج شباب مستعدّ قادر على تحمل المسؤولية إذ يمثل سلوكًا حضاريًا رفيعًا يدل على رقي المجتمع ومدى تمتع أفراده بقيم التكافل والتعاضد.

جوائز سنوية

تجدر الإشارة إلى أن مركز "إثراء" حصل خلال العام الماضي على المركز الأول في الجائزة الوطنية للعمل التطوعي عن القطاع الخاص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما تم اختيار المركز من قبل الوزارة كأول وحدة تطوعية تطبق المعيار الوطني السعودي، نظير العديد من الجهود الذي يقدمها في سبيل تعزيز العمل التطوّعي وتفعيله الذي انتهجه منذ نشأته.

إذ يمتاز المركز بمنح تجارب استثنائية للشباب من خلال توفير فرص تطوعية وبرامج تدريبية مستدامة لعدد كبير من المتطوّعين؛ لقيامهم بأنشطة تطوعية متنوعة مع احتساب عدد الساعات التطوعية، كما عزز المركز من مهارات المتطوعين خلال العام الحالي، بطرح العديد من ورش العمل والمبادرات التي تحفّزهم على العمل والاستمرارية والتأثيرات المجتمعية الناجمة عن ديمومة مسار العمل التطوعي.