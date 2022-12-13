السعودية وقممها الصينية.. وإعادة رسم خارطة القوى العالم

السياسة الناجحة هي التي تنتج واقعاً ناجحاً؛ والقائد السياسي المحنّك والبارع هو من يؤمّن مستقبل شعبه وما يحيط بمنطقته ويقود مصالحهم بحسب تغيّرات المراحل والعالم، والدولة الحكيمة هي من تقوم سياستها على بعد النظر ودقة الرؤية والفصل، ولا يمكن أن تكون غوغائية أو عاطفية في خياراتها واتجاهاتها ولا في مواقفها وردود أفعالها، والمدرك لأبعاد واتجاهات السياسة السعودية‬ ودبلوماسيتها الحكيمة يعي جيداً أن المملكة الآن هي الدولة الوحيدة التي تمتلك مهارة التحشيد واطلاق المبادرات وخلق أقوى التحالفات التي أعادت رسم خارطة قوى العالم وأعادت بها معايير وزن قوى العالم!

حيث تتجه من جديد أنظار العالم أجمع هذا الأسبوع 7-9 ديسمبر 2023 نحو عاصمة القرار الرياض وتترقب ما ستُسفِر عنه زيارة رئيس الصين شي جين بينغ إلى السعودية، بدعوة من الملك سلمان بن عبدالعزيز، في دلالة واضحة تعبر عن مدى حرص قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية، وشراكتهما الاستراتيجية واستثمار إمكاناتهما السياسية والاقتصادية في خدمة مصالحهما المشتركة بصفة خاصة وسعي المملكة وعملها الدؤوب على تحقيق أقصى المكاسب السياسية والاقتصادية والصناعية والاستثمارية والعسكرية وهو ما يُؤكد دهاء السياسة السعودية وبراعتها في هندسة مصالحها من خلال العالم المتعدد الأقطاب وخلق التوازنات العالمية والتي تنعكس آثارها ونتائجها لا على المملكة فحسب بل والخليج والمنطقة العربية برمّتها، فالمصالح الصينية العربية متشابكة إلى حد التكامل في الكثير من الملفات، خاصة الاقتصادية منها، والتجارة بينهما تضاعفت لنحو عشر مرات في أقل من عقدين.

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حيث ستنعقد خلال زيارة الرئيس الصيني ثلاث قمم هي "السعودية - الصينية"، و"الخليجية - الصينية"، و"العربية - الصينية" وبحضور أكثر من 30 قائد دولة ومنظمة دولية، ما يعكس أهمية انعقاد هذه القمم، وما تحظى به من اهتمام إقليمي ودولي منقطع النظير وسيتم على هامش القمة السعودية الصينية توقيع أكثر من 20 اتفاقية أولية بقيمة تتجاوز 110 مليارات ريال، إضافة إلى توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والصين، وخطة المواءمة بين رؤية المملكة 2030، ومبادرة الحزام والطريق، كما سيُعلن عن إطلاق جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين السعودية والصين.

إنه مهما بلغت القوة العسكرية أو الاقتصادية لأي دولة في العالم إلا أنه لا يُمكنها أن تُشكل قوة بذاتها أو تفرض نفسها كقطب عالمي واحد إلا من خلال تحالفاتها الدولية، كانت القدرة العسكرية تمثل أهمية في رسم خارطة العلاقات الدولية إلا أنها أصبحت اليوم لا تمثل الأولوية الأولى، فهناك معايير وقوى أخرى تأتي قبلها، مثل القوة الاقتصادية والقوة التكنولوجية، أي أننا أمام تراجع واضح للمعايير التقليدية لمفهوم وتحوّل القوة، وفي ظل ما يشهده العالم من تغيرات وتحولات كبيرة لم يشهدها منذ قرن، حيث يواجه العالم قضايا انعدام الأمن وسط ظروف سياسية واقتصادية أكثر صعوبة، فاحتياجاته المستمرة تغذي مخاوفه.

وفي مقابل ما شكلته الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية على روسيا والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة وأزمة الصين وتايوان وأزمة الطاقة، وتغير المناخ والتضخم وتحول الطاقة، بصورة تؤدي إلى مخاطر وتحديات

ضخمة لكنها في المقابل شكّلت فرصاً عظيمة في الوقت ذاته وهو ما أدركه عراب مملكة الحاضر والمستقبل الأمير محمد بن سلمان‬ بحنكته ورؤيته الاستشرافية ودهائه السياسي الذي تتسم به القيادة الدبلوماسية السعودية فعكست ‫جولة ولي العهد الآسيوية‬ وما أسفرت عنه من مبادرات واتفاقيات لترسم خططاً تنموية دولية، وتلك هي مهمة وصفة القائد الملهم أن تأثيره غير محدود داخل وطنه الذي يولي مصلحته وشعبه الدرجة والمرتبة الأولى، لكنه في ذات الوقت يدرك أنه جزء من هذا النظام العالمي، وأن نجاح مشروعة التنموي يحتاج أن يكون العالم من حوله مدركاً ومنسجماً قراراً وعملاً مع هذا المشروع التنموي، وهذه النظرة الشمولية لسمو ‫ولي العهد للتنمية، وهي الدافع الأول لبناء علاقات دبلوماسية واقتصادية وعسكرية وبيئية متنوعة، فالعالم مهما اختلفت سياسات دوله وأنظمته إلا أنها جميعاً تتفق على ضرورة التنمية والنهوض بالمستوى المعيشي للشعوب وتطوير التعليم وبناء منظومات اقتصادية متينة وتقدم صناعي تقني مراعياً للسلامة البيئية، والتوجه نحو أنظمة عسكرية دفاعية تجبر الرافضين للسلام على احترامه.

ورغم القول إن الاقتصاد هو مروحة السياسة إلا أن المملكة من فضل الله تعالى تملك الاثنين فلا غروَ أنها عاصمة القرار العربي وعاصمة المال والاقتصاد، والسعودية هي أكثر الدول استقراراً على المستوى الاقتصادي وقد لجأ إليها العالم كلّه أثناء أزماته العالمية المالية، فهي ليست من ضمن الاقتصادات الأكبر في العالم فحسب بل وبتحركاتها وتحالفاتها تستطيع أن تُعيد رسم خارطة قوى العالم المتعدد الأقطاب، وهذا ما ستُشكّله القمة السعودية الصينية والقمم المواكبة لها، زيارة وقمم فارقة وفصل تاريخي جديد يكتب ونقطة تحول عالمية كبرى تحتضنها الرياض وتنطلق منها وتجسيداً لما قاله ولي العهد: "لا يمكن أن ننهض كدولة إلا بالمشاركة مع دول المنطقة"، إنه الشرق الأوسط الجديد يا سادة وعرّابه الذي أعاد رسم خارطة المنطقة وأعاد وزن مكاييل القوى وعواصم القرار والسياسة!

نقلاً عن "الرياض"