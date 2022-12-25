استراتيجية ولي العهد للملكية الفكرية

جاء إطلاق صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي تُعد إحدى روافد وممكنات تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 إيذانًا بالإسراع في المضي قدمًا نحو بناء منظومة للملكية الفكرية من شأنها أن تُدعِّم وتُرسّخ الاقتصاد القائم على الابتكار والمعرفة والإبداع والتنويع والتطوير في المملكة والذي من شأنه خلق العديد من الفرص الوظيفية في القطاعات ذات العلاقة بتيسير حياة المواطن وصحته وسلامته ورفاهيته إلى جانب الاهتمام بالتقنيات المتقدمة في الطاقة ومشتقاتها والصناعة وتطوراتها. وهذه المجالات لهذه الاستراتيجية ستعزز بلا شك من القدرة التنافسية للمملكة بما يواكب توجُّهاتها في رؤيتها التي اختطتها الهادفة لتعزيز مكانتها الإقليمية وسمعتها العالمية كأكبر اقتصادات المنطقة حجمًا وثقلاً وأهمية وتأثيرًا.

وعبر سمو ولي العهد، عن تطلعاته لتحفيز الإبداع والابتكار من خلال الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في المملكة لخمسة أعوام قادمة، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء الموقر باعتماد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بقول سموه: "لدينا عقول وطاقات متطلعة ومتحفزة وشغوفة بالابتكار والإبداع والتطوير، وبتمكينها ستكون المملكة بيئة خصبة للاقتصاد المعرفي من خلال منظومة متكاملة للملكية الفكرية تدعم تطوير التقنيات والصناعات المبتكرة وتساهم في نمو المنشآت الواعدة، كما ستمكّن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحفيز الاستثمار وتنويعه وخلق وظائف عالية الجودة ورفع مستوى الوعي بحقوق المبدعين والمبتكرين". وفي جامعاتنا هناك مساعٍ مبذولة وجهود مكثفة وتوجهات مركزة نحو الابتكار والتحديث والإبداع والتطوير، وهذا ما نرقبه ونشاهده في العمل الدؤوب والجهد الحثيث الذي يسير في رحابها على قدم وساق وعلى وتيرة حثيثة سواءً أكان ذلك في، معاهدها ومراكزها البحثية التي تقوم بتشجيع وتحفيز أعضاء هيئة التدريس على النشر العلمي في المجلات العلمية العالمية أم في وكالات الجامعة المعنية بالدراسات العليا والبحث العلمي بها والتي تضطلع بمسؤوليات تطوير الدراسات والأبحاث العلمية والإسهام بفاعلية ترنو من خلاله أن تكون من خلاله قادرة على بناء مجتمع المعرفة كجزء أساسي من منظومة العلوم والتقنية في المملكة ومن أجل الارتقاء بهذه المنظومة إلى مصاف المنظومات العالمية المرموقة. كما أن في جامعاتنا عمادات تعنى بتطوير المهارات أخذت على عاتقها تطوير مهارات منسوبي الجامعة وفق خطط استراتيجية متضمنة خططا وبرامج ومبادرات نوعية وأنشطة متنوعة من شأنها أن تسهم في رفع قدراتهم العلمية وتطوير مهاراتهم البحثية مواكبة في ذلك ما يستجد من معارف ومهارات وتقنيات عالمية يحتاجها منسوبو الجامعة، كما تسعى هذه العمادات نحو تحديث برامجها وأنشطتها بما يخدم برنامج تنمية القدرات الابتكارية والإبداعية في الاستراتيجية التي أطلقها سمو ولي العهد -يحفظه الله- بما يسهم في تطوير قدرات وملكات المواطن السعودي وتعزيز جاهزيته للمستقبل والمنافسة عالميًا. إذن فعلى الجامعات عبء كبير ومسؤولية جسيمة نحو مواكبة التحول الوطني في مجال التعليم والتدريب وتأكيدها على ضرورة إعطاء المهارات والتطوير والابتكار مزيدًا من العناية والتركيز والتوجيه بما يسهم في تجويد مخرجات الجامعة وامتلاكها المهارات اللازمة للمستقبل والملبية لمتطلبات سوق العمل وتحقيق المنافسة العالمية. كما يوجد وكالات في كليات جامعاتنا متخصصة في التطوير والجودة تعمل على تطبيق أفضل ممارسات الجودة في جميع أعمال الكلية الأكاديمية والإدارية وتحقيق التطوير المستمر بما يحقق أهداف ورسالة الكلية والتي تتطلع إلى التميز في خططها الاستراتيجية وتأكيد الريادة في خططها ومخرجاتها التعليمية والبحثية تمشيا مع نهج استراتيجية سمو ولي العهد من أجل العمل نحو تجويد البرامج التعليمية وتطوير القدرات الذاتية وصقل الملكات الذهنية وتأكيد الريادة في عمليات البحث والابتكار والتحديث والتطوير. وأخيرًا إن إطلاق هذه الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ليُعد داعمًا لتمكين المبدعين والمبدعات في مختلف المجالات لبناء وطن طموح واقتصاد متنوع ومستقبل مزدهر لهذه المملكة السعيدة وجذب المهتمين من الباحثين ورواد الأعمال والمبتكرين من داخل المملكة وخارجها من خلال الابتكار والإبداع وتطبيق حقوق الملكية الفكرية واحترامها والالتزام بها...

مادة اعلانية

جامعة الملك سعود

نقلا عن "الرياض"