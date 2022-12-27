الزي العربي ورمزيته

إنْ خلع شيخ بردته (بشته) على أحد فهو بذلك يرفع من منزلته إلى منزله الشيخ نفسه، فلماذا هذا الضجيج الإعلامي على ارتداء (ليونيل ميسي) بشت الأمير؟! إنهم لا يعرفون تقاليدنا وأعرافنا وهذا تقصير..

لكل بيئة أثرها الأزياء والملابس لكل من أحاطت بيئته المنشئة والمحيطة به، فالزي ليس نوعا من التكيف مع المحيط الخارجي فحسب وإنما يتحول مع تتالي الأزمنة إلى رمز لهوية الشخص وإلى انتماءاته أيضا، ولذا نجد ذلك الضجيج الإعلامي العالمي عندما ارتدى اللاعب (ميسي) البشت العربي، وقد اعتبرناه تكريما له وخاصة عندما يُلبسه الحاكم لشخص ما، فهو نوع من التقدير الشديد ولذلك كان تقول العرب إن فلانا خلع على فلان بزته وهي بمثابة جائزة كبرى في عادات العرب. ولكن مع تضاؤل التسويق لعاداتنا وتقاليدنا لم تصل هذه المفاهيم إلى العالم الخارجي ولذلك نسوق بعض هذه الكلمات لتحليل الأزياء العربية ومنابت أصولها ورمزيتها أيضاً.

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في الجزيرة العربية يختلف الزي الذي يرتديه الفرد من البادية إلى الحضر تبعاً لعادات كل قبيلة وما تنتمى إليه من أعراف وتقاليد اجتماعية برغم تلك الوحدة التي تربط بعضها البعض والتي تشكل الشخصية نفسها.

لقد كان الرجل البدوي في وسط الصحراء، يرتدى الملابس البيضاء الفضفاضة، ذلك لأن اللون الأبيض يعكس أشعة الشمس، وبالتالي يخفف من شدة الحرارة، واتساع الملابس يعمل على تلطيف حرارة الجسم، كما أن غطاء الرأس واجب على البدوي وذلك لأمرين، أولهما (الوقار) فحاسر الرأس عند العرب أمر مهين للمكان الذي يتواجد به، وثانيهما تغطية الرأس من الرمال، كما أن اللثام العربي في وسط الجزيرة أمر مشهور، وذلك يرجع لإماطة الأذى من أتربة وعوامل جوية، مثل الرياح ورذاذ المطر عن الوجه والجهاز التنفسي، يقول ويلفريد وثسجنر في كتابة فوق الرمال العربية " فهم يلفون أنوفهم بعباءاتهم. ويخفون وجوههم بملفحاتهم حتى لم تعد تظهر منهم غير العيون، ويعتقد البدو أن كثرة الثياب تصد الحرارة عنهم. ولكن الواقع أن ما يفعلون إنما هو منع العرق من التبخر، وهكذا فهم يوجدون طبقة باردة حول الجلد".

ومن هنا تأصل الزي للعربي منذ القدم لهذه العوامل حتى أضحى زيا يعبر عن الشخصية وهويتها. كما أن العقال العربي يرجع في أصله إلى رباط محكم يعمل على تثبيت غطاء الرأس، أمام شدة الرياح والعوامل الجوية، ومن هنا جاءت الغترة أو (الغطرة) مع العقال العربي، حتى أصبح استخدام الثوب الأبيض والغطرة والعقال زياً رسمياً لأبناء هذه البلاد.

ولكن هناك أزياء خاصة في بعض المناطق التى تتميز بها بعض القبائل مثل قبائل أهل "تهامة"، فنجد الرجال يلبسون مآزر قصيرة من القماش، مصبوغة باللون الأخضر أو الأزرق أو البني المشوب بحمرة، كما يرتدي "صديري" أو قميصا ضيقا على الصدر، وهذا يعود أيضاً إلى اختلاف طبيعة المناخ في هذه المناطق، وتتميز خاصية الألوان لديهم بالألوان الصريحة، شديدة التباين، وذلك يرجع لطبيعة البيئة أيضاً، فالسماء الصافية تترك أثراً للرؤية الواضحة الصريحة، وكذلك النباتات الوفيرة مختلفة الألوان، والأمطار الوفيرة على مدار العام كل ذلك يترك مناخاً صافياً لا تعلق به ذرات الغبار المعتادة في وسط الصحراء، مما يعكس صفاءً ووضوحاً على النفس وبالتالي يظهر ذلك في أزيائهم وفي فنونهم أيضاً.

فالرجال هناك لا يرتدون غطاء الرأس -أي حاسري الرؤوس- كما أن الرجل يطيل شعره ويتفنن في تصفيفه إلى أن يصل إلى منتصف كتفه، وكلما ازدادت نضارة وغزارة شعره، زادت أناقته، وهي ما يسمونها " الجِمَّة "، ثم يفرق الرجل شعره من المنتصف ويعصبه بعصائب تفنن في جمعها من النباتات ذات الرائحة الزكية، ويحرص الرجل على ارتداء الجنبية "الخنجر"، كما أسلفنا في فصل الخناجر، فبلاد تهامة معروفة بالحيوانات الشرسة، كما أنه يحتاجها أيضاً في الزهو أو الرقص، فهى تُمثل شرف السيف في العصور الوسطى في أوروبا، العربي بوجه عام يزهو بسلاحه، فالسلاح في منزله، لا يقل شأناً عن الشرف، فلا يفرط فيه كما أنه يعتبره نوعا من الزينة، يضاف إلى ذلك حزام الوسط باعتباره نوعا من تقاليد الالتزام كما في (الكرافت) لدى الغربي فالرجل من دون حزام يطلق عليه (مسربل) وهو ما يعتبره البعض نوعا من عدم الحزم والجدية إذا ما كان مسربلاً.

كما أن الرجل يلبس زينته في الأسواق وفي المناسبات، أما في الأعمال الخاصة به، مثل الزراعة والحطب وقطع الأشجار، فيلبس على رأسه ما يُسمى (بالطفشة)، وهي قبعات مصنوعة من الحصير، وتتميز قبعة الرجل عن قبعة المرأة بحوافها الواسعة والمرتخية على عكس قبعة المرأة ذات الحواف القصيرة والمتصلبة وتيجانها المرتفعة، ولونها دائماً لون الحصير العادي المصنوع من ورق أشجار "الدوم"، أو من خوص النخيل، وتزدان قبعات النساء بالودع الذي يُجلب مع الصيادين من السواحل المختلفة، كما أنها تزين بسيور ملونة من القماش أو الجلد، ويعمل على صناعتها أناس محترفون لهذه الصفة، كما أن العطر و(الكادي) وهو أحد النباتات الزكيّة، يُعد إحدى سمات الزي عند التهامي.

وفي مجالس شيوخ القبائل وأمرائها يرتدى الشيوخ (البشت) وهو ما كان يسمى عند قدامى العرب (البُردَة) فكان لا يرتديه إلا علية القوم إمعانا في اعتراف العامة بهذه الشخصيات وبقاماتها السامقة بين رجالات القبائل، ولذا أصبح البشت العربي رمزا للرفعة والسمو والتقدير والرقي وقل ما تشاء، ومن هنا أصبح رمزا لكل هذه المعاني التي يفخر بها كل عربي، وإن خلع شيخ بردته (بشته) على أحد فهو بذلك يرفع من منزلته إلى منزله الشيخ نفسه، فلماذا هذا الضجيج الإعلامي على ارتداء (ليونيل ميسي) بشت الأمير؟! إنهم لا يعرفون تقاليدنا وأعرافنا وهذا تقصير منَّا نحن في نشر هذه المفاهيم والأعراف في أرجاء العالم!

نقلاً عن "الرياض"