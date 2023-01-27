أحباء.. ولكن!

من أين أتى لنا هذا السلوك التوحشي؟ الخوف من كل شيء! من العين، من الحسد، من معرفة انتقال الخبرات، من سوء الظن في غض النظر، من كل التفاصيل الدقيقة، لتكبر كرة الثلج فيصبح الملل والسأم والضيق والانعزال سمة المجتمع..

الإنسان بطبعه متمرد، يكره القيود ويسعى دوماً لكسرها؛ وهذه فطرة بشرية متمكنة في طبيعة النفس البشرية؛ وضعها الله سبحانه وتعالى فينا لكي يختبر قوة الإرادة؛ وكبح جماح النفس (فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى) الآية.. وكبح جماح النفس من أهم صنوف الجهاد.. فهل قاوم واحد من أبنائنا شهوة التمرد على الذات؟

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أعتقد أنها مهمة صعبة ومضنية في زماننا هذا، وخاصة في هذه الحقبة المفصلية الحرجة من تاريخنا. فالهوى هو من وظائف النفس المتمردة، وقد صنفه سيجموند فرويد على أنه الأنا الدنيا التي تجذب الأنا العليا نحو الرغبات. وينشأ حينها ذلك الصراع بين تعارض الرغبات سواء على مستوى النفس أو على مستوى المجتمع.

أما "هربرت ميد" فيرى أن الذات تشمل العقل والنفس لأن الذات الفاعلة حسب رأيه تعمل على التآزر مع العقل البشري ومن هنا ينشأ التفاعل، وبذلك يرى أن الذات تسبب حالة من الصراع بين الفرد والمجتمع. لكنه أوضح، بأن "الأنا"، لا تخضع دائماً لسيطرة أو ضبط الذات الاجتماعية، بدليل أن الإنسان يخترق القواعد الاجتماعية، ويسلك سلوكاً قد لا يتوقعه الآخرون منه. ولذا فالذات عند ميد، هي الفرد عبر علاقاته التبادلية مع الآخرين. وما يهمنا في هذا الأمر هو طبيعة التفاعل بين الفرد والفعل، وبين الذات والمجموع؛ لأننا في الوقت الراهن نعاني من تلك الهوة السحيقة بين الأنا والآخر، والتي تجذب الفرد بعيداً عن الجماعة بشكل مقلق للغاية في مجتمع تربى على الفاعلية الجماعية في صلب تكوينه.

غريب هذا الصراع بين العقل والهوى وبين الرغبات والأهواء والمجتمع! لا يحكم قبضتها سوى الرقي الأخلاقي ومتابعة القيم والحفاظ عليها (الوعي)، فالقيم الاجتماعية قد تبدو عتيقة وممهورة بخاتم التخلف إذا ما نظر الفرد وتطلع إلى عادات وقيم غير عربية تدفقت عبر نوافذ جلودنا لتصيب خلايانا بالتفسخ، ولا تصيب منبتها لأن طينتها طينة متلائمة مع ما تنضح به الجذور، وبالتالي ينتج ذلك الصراع لدينا سواء كان على المستوى الداخلي للنفس أو على المستوى الخارجي في شكل التفاعل الاجتماعي! وبطبيعة الحال ندرك هذا التهرب بين الذوات وفي الوقت ذاته نجد العناء والاستنكار ونبذ كل هذه الأوضاع؛ فمن أين نتج تصادم الفعل الذي هو استجابة في اللحظة ذاتها؟! ولعل أقرب الإجابات هي أنه طبيعة العربي وتكوينه اجتماعي ومحب وخدوم وكل ما دونته ردهات الكتب من المروءة والشيم؛ وفي الوقت ذاته هناك ثوب قشيب يرتديه حسب ما تسرب إلى أعماقه من الدائرية في السلوك (في شكل دوائر متماسة ولكنها غير متقاطعة) وهنا تكمن المشكلة! فيما نراه من تضرم وسأم وملل ومعاتبات وانحسار في التفاعل بين الأفراد؛ لأن الشخصية العربية صعبة، يستحيل تغيير تكوينها، صلدة مقاومة بل شديدة المقاومة، وفي الوقت ذاته تسلك سلوكا فرضه عليها ذلك التفاعل الجديد، وعليه ينشأ الصراع الداخلى والخارجي، صراع بين الذات والموضوع. فالذات التي تعقل وتفكر حسب تطوير الوعي حسب رأي هربرت ميد هي نفسها الذات الفاعلة فهي فاعل ومفعول! وبالتالي تصبح هي نفسها استجابة لاتجاهات الآخرين! ومن هنا تكون محطة لأفعال الذوات الخارجية التي قد تحدث ردود متفاعلة بين الأطراف؛ فيقول ميد: "إنها هي حصيلة تفاعل بيولوجي واجتماعي".

ومن ذلك كله نرى أنه يسود الأفراد المجتمعية لدينا نوع من الانكفاء على الذات، وهذه مشكلة خطيرة على اللحمة الاجتماعية في بلادنا! فعلى سبيل المثال (إفشاء السلام) وهو من خصال المسلم التي أوصانا بها ديننا الحنيف؛ ولذلك حكمة يحبها الله ورسوله؛ فالسلام هو اسم من أسماء الله الحسنى، وعلى المستوى المجتمعي هو وسيلة اتصال تحتوي على الأمان والمحبة هذا على المستوى اللفظي، أما على المستوى المعنوي فهو إيذان بالسلام وكف الأذى عن الآخرين، وكذلك على المستوى الفعلي "الابتسام" إذا هو فعل إشارة من أدوات التواصل، وفي بلادنا يعتبر السلام هو البديل الفعلي للابتسام في البلاد الأخرى، إذ نجد الفرد منهم يحرص على الابتسام لكل من يقابله حرصا يجعل مجتمعاتهم متوائمة ومحبة ومريحة للغرباء الذين يفدون إليها؛ بينما نجد أن السلام الأداة الفعالة في التفاعل الاجتماعي لدينا أصبح أمراً شحيحاً، فإن ألقيت السلام على شخص، ينظر إليك شزراً ويتساءل: (إيش يبغى مني هذا؟)، حتى لو كان من قاطني العمارة التي تسكنها أو جليس مقعد قريب! واللهم أنها أصبحت نذير شؤم بين أفراد المجتمع؛ أن تبتسم أو تلقي السلام على من لا تعرفه! توجس، وخوف، وتساؤلات، ونظرات، تلاحقك أينما ذهبت؛ لا لشي سوى أنك إنسان عادي تبتسم وتفشي السلام وتحاول التفاعل مع الآخرين!

من أين أتى لنا هذا السلوك التوحشي؟ الخوف من كل شيء! من العين، من الحسد، من معرفة انتقال الخبرات، من سوء الظن في غض النظر، من كل التفاصيل الدقيقة، لتكبر كرة الثلج فيصبح الملل والسأم والضيق، والانعزال سمة المجتمع، فنرى كيف ينتظر الفرد مواعيد الإجازة وينطلق بعيداً عن الوطن عله يجد شيئاً من الحميمية والأنس من أناس أخر، في بلاد أخرى تجيد التواصل والاتصال.

ومن هنا يصبح الفرد رقماً في كتلة! وهي فلسفة العصر الحديث (التشيؤ). حينما يصبح الفرد رقماً، يصبح شيئاً، يصبح سلعة، يصبح مادة للتداول!

إن جارلس كولي يرى (أن التفاعل الديالكتيكي) بين البشر يعمل على تفاعل عنقودي فعال ومثمر، فيقول في هذا الصدد: "إن الشخصية هي نتاج للجماعات الأولية التي يتفاعل فيها الإنسان، وهي تنمو وتتطور بفعل شبكة العلاقات الاجتماعية؛ فالذات تتولد تلقائياً نتيجة لعلاقة الفرد بالمجتمع لأن لديها قابلية كبيرة للفكر والإبداع، وبالتالي يرتبط الإبداع ارتباطاً وثيقاً بذلك التفاعل واتساع شبكة العلاقات، فهو سر نهضة الأمم وتحضرها ولا يتأتى سوى بالأنس والمؤانسة!

إن ذلك الجنوح المخيف للانزواء في مجتمعاتنا، والتحفز والخيفة من الآخرين، بحديث نفس داخلي قد لا يكون له وجود في حقيقة الأمر، هو أمر مخيف ومدمر وهدام لكل تطور وإبداع، وانعدام الأنس في النفس وفي المجتمع الذي أصبح نادراً.

نقلاً عن "الرياض"