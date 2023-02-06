هيئة الترفيه.. وتكريم الفن والإبداع

من البرامج اللافتة والجاذبة التي نظَّمتها هيئة الترفيه، مُمثَّلة في رئيسها النشط معالي المستشار تركي آل الشيخ، خلال موسم الرياض العالمي، خلال برنامج صوت (الأرض)، والتي أشاد بها من شاهدها أو حضرها، تلك اللفتة الرائدة والمنصفة في معناها ومبناها، المتمثلة في تكريم الفنان السعودي الراحل (طلال مداح) رحمه الله، والذي مَجَّد في معظم أغانيه الوطنية، تراث وطنه وأمته؛ بأسلوب يتسم بالحب والولاء والأصالة.. ولو لم يكن لهذا الفنان المبدع سوى أغنيته المشهورة (وطني الحبيب... وما أحب سواه) لكفته منزلة وأصالة يفوق بها معنىً وأداءً معظم الأغاني الوطنية العالمية، والتي ظلت وما زالت تتردد على ألسنة كل مواطن سعودي أحب وطنه (المملكة العربية السعودية) الحبيبة، أرضاً وناساً، وضحَّى في سبيلها بالغالي والنفيس إخلاصاً وحباً وولاء.

إن شمول برامج هيئة الترفيه ونشاطاتها المتعددة بتكريم المبدعين من أبناء الوطن على مختلف طبقاتهم ومستوياتهم وتخصصاتهم، الأحياء منهم والأموات، ظاهرة مطلوبة ونقلة نوعية في نشاطاتها المتنوعة، يُحمَد ذلك للهيئة خلال مسيرتها المشرفة محلياً وعالمياً.

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وليس غريباً على الهيئة قيامها بهذا العمل التكريمي المتميز لفئة من مواطنيها، أمضت جل حياتها في خدمة أمتها ووطنها وقيادتها، وقدمت في سبيل ذلك من الإنجازات الوطنية ما يشهد به البعيد قبل القريب، إضافةً إلى أن هذا النهج التكريمي ليس جديداً على حكومتنا الرشيدة، فقد كان له دوره الهام في حياة مواطنينا، وفي نفوس المكرمين من مبدعينا وأسرهم.

خاتمة:

في الوقت الذي أشاد فيه الجميع بما تضمَّنه برنامج (صوت الأرض) المُقدَّم ضمن برامج هيئة الترفيه الجاذبة خلال موسم الرياض لهذا العام، والذي كُرِّم فيه الفنان السعودي الراحل (طلال مداح رحمه الله)، والذي قوبل بالإشادة والترحيب من جميع من شاهدوه أو حضروه، وبما أن الأدباء والشعراء والمثقفين يشملهم الفن والإبداع، فإننا نتمنى على هيئة الترفيه، ممثلة في مسؤولها وقائد مسيرتها -تطويراً ونجاحاً- معالي المستشار تركي آل الشيخ، أن تشمل فعاليات برنامج (صوت الأرض) الأدباء والكتاب والمثقفين والمفكرين مستقبلاً، باعتبارهم من ذوي الصلة بالفن والإبداع، وأن يكون لهم النصيب المناسب ضمن فعاليات هذا البرنامج الناجح مستقبلاً إن شاء الله، وكلنا ثقة في تجاوب معاليه لذلك.

نقلاً عن "المدينة"