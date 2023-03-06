فرص الاستثمار الجريء «بيبان»

من يعملون كرواد أعمال لديهم أهداف كبيرة وطموحة يعملون على تحقيقها في دعم حكومي لا محدود، تهدف إلى نمو الشركات المتوسطة والصغيرة وطبعاً عنوانها هو الاستثمار الجريء وتعتبر المحطة القادمة هي ملتقى بيبان 23 والذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي سوف تستضيفه مدينة الرياض العاصمة خلال الأيام القادمة.

وتعتبر منظومة الاستثمار الجريء هي قفزة كبيرة وتلعب دوراً مهماً ورئيساً في الاقتصاد الوطني عبر تعزيز أهمية دور المستثمر ورفع قيمة الشركة لكي تحقق أفضل العوائد الممكنة اقتصادياً وقد تكون بنسب متضاعفة ليكون رأس المال الجريء أحد أهم الأدوات التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي والتي تشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد الوطني في المملكة وأيضاً للكثير من الدول وأهميتها الكبرى.

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والمملكة من الدول التي اهتمت اهتماماً كبيراً بالاستثمار الجريء من خلال تأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء في 2018 وكان رأسمالها 1.5 مليار دولار حيث دعمت الشركة منذ تأسيسها 31 صندوقاً استثمارياً واستثمرت في 525 شركة ناشئة من منشأة صغيرة ومتوسطة حيث كشف تقرير للاستثمار الجريء في المملكة عام 2022 شهد تنفيذ استثمارات بقيمة قياسية 3.7 مليارات ريال في شركات ناشئة سعودية محققة نمواً بنسبة 72 % مقارنة بعام 2021

وأكد تقرير الصادر عن منصة Magnitt ببيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة ورعاية من الشركة السعودية للاستثمار الجريء أنه على الرغم من أنه عام 2021 كان عاماً قياسياً للاستثمار الجريء في المملكة إلى أنه عام 2022 شهد نمواً غير مسبوق إذ سجلت قيمة الاستثمارات الجريئة رقماً قياسياً جديداً.

قفزة أخرى ومحطة كبيرة سيشهدها الاستثمار الجريء خلال الأيام القادمة عبر ملتقى بيبان 23 من خلال ما يحمله من محفظة استثمارية تزيد على 100,000 فرصة أمام رواد الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب بالإضافة إلى ما يركز على استغلال قدرات المحلية والاستثمار محلياً ودولياً في الشركات في المراحل المبكرة من مراحل النمو لإيجاد عوائد مالية واستراتيجية تخدم مستقبل التنمية في المملكة.

جملة من التوقعات يحملها ملتقى بيبان 23 في مجال الاستثمار الجريء نبعت من مؤشرات ودلالة مختلفة لعل أبرزها مشاركة ما يزيد على 650 من المستثمرين المحليين والأجانب وكذلك مشاركة 750 شركة ناشئة كل ذلك يعكس الأرقام المليارية التي تنطلق من بيبان ونمو المشاريع ورواد الأعمال ويمكن خلاصة كل ذلك أن ملتقى بيبان 23 بيئة خصبة وجاذبة ونقطة انطلاقة غير مسبوقة للاستثمار الجريء وتحفيز لأبناء وبنات الوطن للانضمام لهذه السوق الواعدة وهو ما يبشر بالخير والحراك الكبير لاقتصاد الوطن.

نقلاً عن "الرياض"