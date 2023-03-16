بيبان 23.. أرقام لافتة !

استوقفتني الأرقام الصادرة عن ملتقى «بيبان ٢٣» الذي اختتم أعماله في الرياض هذا الأسبوع، أكثر من ٥٢ مليار ريال قيمة الاتفاقيات والإطلاقات والصناديق والجولات الاستثمارية، وأكثر من ٢٤ ألف مستفيد من الدورات التدريبية والجلسات الاستشارية بمشاركة أكثر من ١٢٠٠ عارض ومشارك في الملتقى !

فهذه الأرقام تعكس نجاح الملتقى الذي شاهد جلساته أكثر من ٣ ملايين مشاهد بالإضافة لزواره الذين تجاوزوا ١٤٥ ألف زائر، وهو نجاح يصب في دعم وتمكين رواد الأعمال، فقد كان فرصة لهم للاطلاع على التجارب التي قدمها العارضون المحليون والدوليون، والاستفادة من الدورات التدريبية والاستشارات التي قدمها الخبراء المختصون !

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ومثل هذا الملتقى يدعم الحراك الذي تقوده رؤية طموحة تعمل على تعزيز قدرات رواد الأعمال، وتمكين الاقتصاد، ودعم الأعمال والمشاريع، وتحفيز الاستثمار، مما يبرز موقع المملكة اليوم كقوة اقتصادية تتمتع بالصلابة والاستقرار والجاذبية !

باختصار.. وطن واثق يبني مستقبلا واعدا !



نقلاً عن "عكاظ"