ليلة الوطنية.. جود وإسكان !

كانت ليلة مشهودة وصلت فيها مساهمة الشركة الوطنية للإسكان مع شركائها إلى أكثر من ١٦٠ مليون ريال في حملة اكتتاب جود الإسكان الخيرية، لتصبح الجهة الأكثر تبرعاً في تلك الحملة المباركة التي دشنها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بدعم سخي، أظهرت سخاء المجتمع السعودي بقيادته وكافة شرائحه في عمل الخير وبذل العطاء، حيث وصلت نسبة تغطية الاكتتاب حتى لحظة كتابة المقال إلى أكثر من ٩٢٪ !

الحملة التي تقوم على مفهوم السهم الرابح بأرباح خيرية واجتماعية تسهم في إسكان ٣٥٠٠ أسرة شديدة الحاجة من خلال إتاحة المشاركة المجتمعية لتوفير مبلغ مليار ريال مقسمة على ١٠٠ مليون سهم طيلة أيام شهر رمضان المبارك تظهر الأفكار المبتكرة في تحفيز المحسنين وتعزيز ثقافة العطاء في مجتمع جُبل على الخير !

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ليلة الوطنية للإسكان التي حضرها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل شهدت مشاركة أكثر من ٤٤ شريكاً منهم مطورون وعقاريون وجهات تمويلية كانت عنواناً للتنافس على السخاء وترجمة لمعاني التكافل في مجتمع تترسخ فيه قيم العطاء والعمل الخيري وتلمس احتياجات الآخرين وبث السعادة في نفوس المحتاجين !

المساهمة في هذه الحملة المباركة لا تلبي احتياجات الأسر الأكثر حاجة للسكن وحسب، بل وتؤكد الالتزام بالمساهمة في التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ برفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى ٧٠٪ !

نقلاً عن "عكاظ"