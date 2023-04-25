المملكة والفضاء

نحن في المملكة العربية السعودية عام 2023 "وطن الخير" خلف قيادة حكيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- نعيش في عهد التطلعات التي تصل القمم في كل مجالات الحياة.. لا سقف للطموحات والآمال والأماني.. كل الأفكار المطروحة والرؤى هي من أجل مستقبل واعد ينعم به المواطن والمقيم في هذا لوطن العظيم بل هي أفكار ورؤى ممتدة إلى خير يعم المنطقة والعالم بأسره، وعلوم الفضاء هي أحد أهم المجالات التي توليها القيادة الرشيدة كل العناية والاهتمام، وفي هذا المجال تم إنشاء الهيئة السعودية للفضاء عام 2018، هي هيئة سعودية، تعنى بكل ما يتعلق بالنشاط الفضائي، في مايو 2020 اعتمد مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي للأغراض السلمية الهيئة السعودية للفضاء ممثلا رسميًا للسعودية في المنظمة، وأدرج شعارها في موقعه الإلكتروني الرسمي.

يعتبر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس المجلس الأعلى للفضاء هو من أبرز الشخصيات الداعمة لتطوير القدرات الفضائية في المملكة العربية السعودية، ضمن "رؤية المملكة 2030"، التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع يستند إلى الابتكار والتكنولوجيا، وتتضمن الخطة إطلاق عدد من المشاريع الفضائية، بما في ذلك إنشاء محطة فضائية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الأقمار الصناعية وتطوير القدرات التكنولوجية في هذا المجال.

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تعاونت المملكة العربية السعودية مع عدد من الدول الأخرى في مجال الفضاء، بما في ذلك التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية في مجال تطوير تقنية الروبوتات الفضائية، والتعاون مع الصين في مجال تطوير تقنية تحويل الفضلات إلى موارد وغيرها من التعاون الدولي في هذا المجال، ويعتبر الفضاء مجالاً حيوياً للمملكة العربية السعودية، والتي تعتبر واحدة من اللاعبين الرئيسين في هذا المجال في المنطقة، ومن خلال مشروع الفضاء السعودي، والتعاون مع الدول الأخرى، فإن المملكة تسعى إلى تعزيز قدراتها الفضائية وتحقيق تقدم مستدام في هذا المجال، مما يسهم في تنمية البلاد وتحسين جودة حياة المواطنين.

يمثل دعم ولي العهد -حفظه الله- لتطوير القدرات الفضائية في المملكة، دليلاً على التزام البلاد بالابتكار والتقدم التكنولوجيا، وها هو -حفظه الله- يستقبل رواد الفضاء السعوديين وهم ريانة برناوي وعلى القرني ومريم فردوس وعلى الغامدي قبل انطلاق المهمة العلمية للمملكة العربية السعودية إلى محطة الفضاء الدولية وعلى متنها أول رائدة فضاء سعودية مسلمة وهي ريانة برناوي ورائد الفضاء على القرني والذي يعد أيضاً أول رائد فضاء سعودي يصل إلى محطة الفضاء الدولية الرحلة التي ستنطلق في شهر مايو المقبل.

كل التوفيق للوطن في مشاريعه الحالية والمستقبلية الخاصة بعلوم الفضاء وكلنا شوق وترقب لجديد الأخبار والإنجازات والنجاحات التي نطمح بها في هذا المجال.

نقلاً عن "الرياض"