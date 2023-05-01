الحرب على المخدرات

تقوم وزارة الداخلية بجهود مستمرة ودائمة بكافة قطاعاتها وفرقها لمكافحة المخدرات، وهي حرب قوية وشاملة لكافة أنواع المخدرات بجميع أشكالها، ولكل منه له طرف بها سواء كان متعاطيا أو مدمنا أو مهربا أو مروجا، بل ويمتد لكل من يجالس أشخاصا أو يرتاد أماكن يتم التعاطي بها، ولا يقوم بالإبلاغ فيعرض وطنه إلى خطر انتشارها.. وهذه الحرب هي الحرب التي ستحمي الوطن من أضرار كبيرة وكثيرة تفتك بالمجتمع وتضر به.

تعد مكافحة المخدرات إحدى أهم القضايا الأمنية في المملكة، حيث تعتبر المخدرات مصدرًا للتعاطف والإدمان وتؤدي إلى تدمير الصحة والأمن والاستقرار الاجتماعي. وبالتالي، تضع المملكة العديد من الإجراءات والسياسات والبرامج لمكافحة هذه المشكلة الخطيرة على المجتمع والوطن بأكمله.

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يعتبر القانون السعودي قويًا في مكافحة المخدرات، حيث يعد الحصول علي المخدرات وتداولها واستخدامها جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة، ومن أجل تعزيز تنفيذ القانون، تقوم وزارة الداخلية بكل ما من شأنه المساهمة في القضاء على هذه المشكلة الخطيرة، وكما تعمل على تطوير وتنفيذ السياسات الحكومية والبرامج والحملات الإعلامية لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات والحيلولة دون انتشارها بين الأفراد وفي المجتمع.

تشمل برامج مكافحة المخدرات في المملكة تدريب رجال الأمن على تحديد وضبط وتدمير المخدرات، وتعزيز التعاون مع دول الجوار لتبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة المخدرات. كما تقوم الوزارة بتنظيم الحملات الإعلامية والتثقيفية لتعزيز الوعي بمخاطر المخدرات وأضرارها، وها نحن نرى هذه الأيام حملة "بلغ عنهم" وهي حملة قوية وكبيرة تشمل جميع مناطق المملكة، والتي تتواكب مع جهود أمنية كبيرة نشاهدها ونسمع ونقرأ عنها يومياً وهي جهود حقيقية في القبض على المهربين والمروجين.

وتعمل المملكة أيضًا على تطوير برامج لعلاج الإدمان وإعادة تأهيل المدمنين، وذلك عبر إنشاء مراكز علاجية ودعم المؤسسات المتخصصة في هذا المجال. وتهدف هذه البرامج إلى توفير الدعم النفسي والاجتماعي والطبي للمدمنين وإعادة إدماجهم في المجتمع.

تستخدم المملكة التكنولوجيا في مكافحة المخدرات، حيث تقوم بتطوير وتبني تقنيات حديثة للكشف عن المخدرات وتحليلها، وذلك عبر استخدام أحدث التقنيات العلمية والمعملية المتوفرة. وتعتبر هذه الجهود جزءًا من الاستراتيجية الشاملة التي تهدف إلى القضاء على تجارة المخدرات وتحديد مصادرها والقبض على الجناة.

تأتي جهود المملكة في مكافحة المخدرات في إطار الجهود الدولية لمكافحة هذه المشكلة، حيث تتعاون المملكة مع العديد من الدول الأخرى لتبادل المعلومات والخبرات وتطوير البرامج المشتركة لمكافحة المخدرات، كما تشارك المملكة في العديد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة المخدرات.

تعد مكافحة المخدرات في المملكة قضية حيوية ومهمة، وتشكل جزءًا أساسيًا من الجهود الحكومية بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- وإشراف ومتابعة حثيثة وقوية من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف -حفظه الله- للحفاظ على الأمن والاستقرار الاجتماعي. وبفضل الإجراءات الحكومية الشاملة والجهود المتواصلة لجهات الاختصاص والمؤسسات المعنية، تحقق المملكة نجاحًا كبيرًا في مكافحة المخدرات وتقليل انتشارها والحيلولة دون تدمير الشباب والمجتمع بأكمله.

الحرب كما أسلفت قائمة على المخدرات ومستمرة وبإذن الله النصر للجهود القائمة من وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها وفرقها وللمواطنين المخلصين الذين يقفون عونا وسندا للمملكة وطن الخير ونبذ الشر.

نقلاً عن "الرياض"