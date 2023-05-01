بتبرع سخي بلغ ٢٠٠ مليون ريال أقفلت جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري بإجمالي تبرعات تزيد على مليار ونصف مليار ريال، حيث مثلت هذه المساهمة القيمة الأكبر في حملة اكتتاب جود الإسكان الخيرية !

عطاء هذه الجمعية يعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي أسسها عندما كان أميراً لمنطقة الرياض، وعناية ولي عهده الذي يشرف على لجنتها التنفيذية، حيث عملت منذ تأسيسها على العديد من المبادرات والحلول الإسكانية لتوفير بيئة سكنية مناسبة للأسر الأشد حاجة، وتنمية الأسر المستفيدة لتحقيق الاستقرار الأسري لتكون أسراً مستقرة وداعمة للتنمية الاجتماعية !

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هذا النموذج في توجيه العمل الإنساني نحو تلبية احتياجات الأسر الأكثر حاجة في مجال الإسكان وتحقيق أقصى تأثير في دعمها بحلول سكنية وتنموية ملائمة، يؤكد الاهتمام المبكر لخادم الحرمين الشريفين باحتياجات بعض شرائح المجتمع للسكن، ومبادرته بتأسيس ثقافة العمل الخيري الإسكاني ونثر بذور تحفيز المساهمة فيها في مجتمع يتميز بخصوبة أرضه لعمل الخير وسخاء أفراده في سقيها، وجاء رافداً ومنسجماً مع أهداف رؤية ٢٠٣٠، التي أقرت العديد من البرامج والمبادرات لرفع نسب التملك السكني، وتوفير السكن للأسر الأكثر حاجة، ولهذا كان لجمعية الملك سلمان للإسكان الخيري بصمة مسك الختام في حملة جود الإسكان الخيري بهذا التبرع السخي !

هذه الجمعية، نموذج عمل خيري نوعي وشمولي أسس قواعده ملك ألمَّ مبكراً باحتياجات قطاع الإسكان الخيري، ونال تقدير وجوائز المؤسسات والمنظمات العالمية ذات العلاقة، ويسهم اليوم في أعظم حملة جود لأسخى مجتمع يجود

نقلاً عن "عكاظ"