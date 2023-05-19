سور العرب العظيم والقمة العربية

المدرك لأبعاد واتجاهات السياسة السعودية‬ ودبلوماسيتها الحكيمة يعي جيداً أن المملكة الآن هي الدولة الوحيدة التي تمتلك مهارة التحشيد وإطلاق المبادرات وخلق أقوى التحالفات التي أعادت رسم خارطة قوى العالم وأعادت بها معايير وزن قوى العالم..

لا تزال تلك العبارة المدوية التي ختم بها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان للقمة العربية-الصينية للتعاون والتنمية يتردد صداها في الأسماع عامة والوجدان العربي خاصة وذلك بعبارته الختامية حينما قال: «نؤكد للعالم أجمع أن العرب سوف يسابقون على التقدم والنهضة مرة أخرى، وسوف نثبت ذلك كل يوم»! وقد أثبتت السياسة السعودية ومع كل مبادرة تاريخية أن القضايا الاستراتيجية تتطلب مبادرات استراتيجية؛ للتغلب على عدد لا يحصى من المخاطر والتحديات، والاستمرار في حصد مزايا تاريخية.

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فالسياسة الناجحة هي التي تنتج واقعاً ناجحاً؛ والقائد السياسي المحنّك والبارع هو من يؤمّن مستقبل شعبه وما يحيط بمنطقته، ويقود مصالحهم بحسب تغيّرات المراحل والعالم، والدولة الحكيمة هي من تقوم سياستها على بعد النظر ودقة الرؤية والفصل، ولا يمكن أن تكون غوغائية أو عاطفية في خياراتها واتجاهاتها ولا في مواقفها وردود أفعالها.

والمدرك لأبعاد واتجاهات السياسة السعودية‬ ودبلوماسيتها الحكيمة يعي جيداً أن المملكة الآن هي الدولة الوحيدة التي تمتلك مهارة التحشيد واطلاق المبادرات وخلق أقوى التحالفات التي أعادت رسم خارطة قوى العالم وأعادت بها معايير وزن قوى العالم! وفي المقابل، فإنّ المواقف المتأرجحة والسياسات المتخبطة في التعامل مع ملفات المنطقة أعطت خبرة لدى الحكومة السعودية أن الاستمرار على نفس الوتيرة والمنوال يزيد الوضع تعقيداً، والدول دماراً، والشعوب تمزيقاً. والمنطقة العربية انتظرت عقوداً من الحلفاء والأشقاء في تكوين جبهة صادقة وقوة فاعلة رادعة، لما يحاول زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة، وعرقلة المشاريع التنموية والتطويرية لدول المنطقة، ولكن الانتظار قد طال بلا طائل.. ولذلك لا عجب حينما تلقت وسمعت الشعوب العربية حديث سمو ولي العهد وقياداتها أن تستجيب للرؤى الطموحة والحقيقية والفاعلة، والحلول التنموية الجديدة والاستثمار في المنطقة، وما تسعى له المملكة من التنمية المستدامة لدول المنطقة قاطبة، ودائماً ما تثبت أنها تتعالى على المصالح السياسية أو النفوذ المرتبط بالقوة، فمواقف السعودية الأخلاقية تُعبّر عن السياسة السعودية التي رسمها الملك عبدالعزيز منذ تأسيس هذه الدولة وسار جميع ملوك هذه البلاد على نهجه، والمواقف والمبادرات السعودية تجاه القضايا السياسية والاقتصادية التي تواجه الأمة العربية بالذات ودولها كثيرة وفي مختلف الظروف انطلاقاً من ريادتها العربية.

وسجل الملك سلمان بن عبدالعزيز اسمه كواحد من أكثر الداعمين للقضايا العربية التي ظهرت على السطح منذ دخوله معترك السياسة أميراً لمنطقة الرياض، حتى وصوله إلى سدة الحكم كسابع ملوك الدولة السعودية الحديثة.

ومن منطلق المملكة القيادي في تسويات الشرق الأوسط وإعادة توحيد الصف العربي وتنميته وبشّر به سور العرب العظيم عرّاب الرؤية ولي العهد حينما قال: «إن أوروبا الجديدة ستكون الشرق الأوسط» سيكون انعقاد هذه القمة العربية في جدة مختلفاً من منطلق مخرجات القمم الثلاث بين الدول العربية والصين في الرياض.. كيف ذلك؟! الملك سلمان أدرك أهمية اللحظة التاريخية، بعقد قمم تاريخية من أجل الإسراع في تحقيق التكامل العربي القائم على أسس اقتصادية والتي تلعب دوراً فاعلاً في حماية الدول العربية في مرحلة التنافس الدولي على المصالح، في ظل النفوذ المتنامي للصين مع أقوى قائد في تاريخ الصين على مدى تاريخ خمسة أجيال من القادة الصينيين منذ عهد المؤسس ماو تسي تونغ، والهند واليابان، وما تشهده أوروبا والولايات المتحدة، من تراجع في سطوتها ونفوذها، والتي تعتبر لحظة تحول فارقة للشرق الأوسط، وأن فهم علاقات القوة المتغيرة يكتسي أهمية بالغة لرسم ملامح المستقبل، حيث تتوافر في الوطن العربي جميع مقومات التكامل الاقتصادي، مما يجعل التكامل ليس فقط ممكناً بل متميزاً عن سواه من تجارب الدول الأخرى، إذ تعد من أغنى مناطق العالم في احتياطيات الطاقة، وبوابة قارات العالم ومسارات التجارة، وتمثل فيه المملكة العربية السعودية أكبر قوة اقتصادية في الشرق الأوسط والسوق الحرة الأكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والاقتصاد الأعلى نمواً في مجموعة العشرين، وأكبر مصدر للنفط في العالم، وتمتلك موقعاً جغرافياً استراتيجياً مميزاً يتوسط خطوط المسارات التجارية بين ثلاث قارات هي آسيا وأوروبا وإفريقيا، وهي مهد الاسلام ومسقط رأس العرب، وتقع على تقاطع منطقتين مهمتين لكل من استراتيجية الصين الحزام والطريق وإستراتيجية الولايات المتحدة الأندو باسيفيك، لأن تصبح السعودية ودول الخليج ومنطقة العالم العربي أحد أقطاب النمو في العالم، على غرار الدول الأوروبية ودول جنوب شرق آسيا، وتعزيز دور التكتلات التجارية في المنطقة وتسهيل تكاملها الاقتصادي مع الحلفاء الإقليميين والدوليين وتحقيق رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والوعد الذي أطلقه وبشر به الدول العربية بظهور أوروبا الجديدة في الشرق الأوسط.

تلعب المملكة منذ الأزل دوراً مهماً في توحيد الصف العربي لمواجهة التحديات المشتركة، والعائق الوحيد الذي كانت تواجهه هو الاتفاق على تحديد التهديدات بين الدول العربية (الإرهاب والتدخل في شؤون الدول)، ولأن الوضع الجيوسياسي يمر بتحولات ومليء بالمتغيرات، والصراعات الإقليمية قائمة على مفاهيم عفا عليها الزمن، وحتى لا تخرج عن مسارها لا بد من تفعيل وتعزيز الأمن المشترك، ووضع إستراتيجية لادامة الاستقرار طويل الأمد، والتزام الدول العربية بتحقيق التنمية.

هذه القمة العربية في‏ جدة يجب أن يُنظر إليها من منظور عربي مشترك؛ وأساسها الحد من التوترات الإقليمية، لتحقيق التنمية العربية المشتركة، ونهضة اقتصادية من خلال تحقيق أهداف الاستراتيجية في رؤية عرّاب الرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رؤية السعودية 2030 لذلك ترى المملكة أن التنمية تتحقق في ظل وجود منطقة وبيئة إقليمية مستقرة. نعم نحن العرب نعيش اليوم مرحلة جديدة بقيادة سعودية عنوانها الأمن الاقليمي والعربي المرتبط بالتنمية؛ وهنا استحضر كلمة ولي العهد بعد نجاح القمة العربية الصينية في الرياض إذ قال الأمير محمد بن سلمان بأن هذه الزيارة تؤسس لمرحلة تاريخية وفي هذه المرحلة دائماً سنجد أن سياسة المملكة الخارجية تنطلق من رؤية 2030.

نقلا عن "الرياض"