موروثنا الشفاهي والسرد البصري السينمائي

تتشكل الثقافة السعودية من جملة من العناصر التي تكتنز بثراء معرفي وحضاري متعدد ومدهش، ما يزال يتجدد عبر اكتشاف قيمه ومكوناته يومًا بعد يوم.

ومنذ إطلاق القيادة السعودية لرؤية المملكة 2030 وبلادنا تحاول أن تستعيد مكوناتها الثقافية الراسخة الأصيلة، جنبًا إلى جنب مع التطور الدائم وصناعة المستقبل، وتشكيل الأجيال الجديدة عبر مفاهيم الثقافة العصرية التي لا تنفصم ، بأي حال من الأحوال، عن ثقافتنا الأصيلة الضاربة في عمق التاريخ بكل مكوناتها الجغرافية والتاريخية والاجتماعية والأدبية.

إن المملكة العربية السعودية التي تقف شامخة على حضارات متنوعة شهدتها شبه الجزيرة العربية، وشهدها انطلاق جذور التاريخين العربي والإسلامي، مع رحلة حضارية عبر الزمان تمتد لأكثر من 16 قرنًا ، تكتنز ثراء معرفيا واسعا، لم يقدم منه إلا بعض الجوانب الأولية للأجيال الراهنة، ولأن هذا العمق الحضاري الكبير لا يمكن نكرانه، فقد كانت جزيرة العرب محط رحلات عالمية للمستشرقين والرحالة من مختلف أرجاء العالم خاصة من أوروبا ، حيث صور الرحالة والمستشرقون ملامح كثيرة تكتنزها هذه الأرض التي شرفها الله تعالى بوجود الحرمين الشريفين بها، وبوجود أول بيت وضع للناس، فيما شرفها بهذا الرقيّ الإبداعي المتمثل في بزوغ الشعر العربي بكل توهجاته الفنية والتعبيرية الساطعة ، حيث حمل فن العربية الأول مختلف التجليات والوقائع والأحداث ونقل للأجيال الحديثة صورة الحياة العربية الأولى وتفاصيلها.

ومن بين هذه المكونات الحضارية التي تشع بها المملكة، هذا الموروث الشفويّ الكبير الذي يتم تناقله شفهيا من جيل إلى جيل، ويعبر عن مكنون تعبيري وإبداعي واجتماعي وتاريخي ما يزال يستثير همم الباحثين والمؤرخين والمعنيين لحفظه وابتكاره.

ولأن فن السينما يشكل أحد الفنون المعاصرة التي تنقل بالصوت والصورة وطرق العرض الحديثة المتنوعة الوقائع والأحداث، وتوثق الواقع وتفاصيل الحياة المتنوعة، على شكل سرد بصريّ سينمائيّ، بما يشكل صناعة عالمية تصل مباشرة للمشاهدين والمتلقين في أنحاء العالم، فإن تراثنا الشفوي في حاجة ماسة للتوثيق السينمائي، وتسجيل أبرز العناصر والمكونات التاريخية والتعبيرية التي يتضمنها. إن تحريك الكاميرا صوب ثقافتنا الموروثة، وتراثنا البديع الذي تختزنه الصحراء المترامية الأطراف في كل مناطق المملكة سوف يصور مشاهد كثيرة لحركة البدو ، ونمط الحياة البدوية، والثقافة التراثية المكتنزة التي تقوم على الحكي وسرد الوقائع الاجتماعية والتاريخية، وتحديد الطرق البرية، كما تقوم على نقل عدد كبير من الفنون الشعبية من الشعر النبطي والشعبي، على الحكايات الشعبية، والأمثال الشعبية، والرقصات البدوية، وطرق صناعة الخيام، والملابس والأزياء، وطرق الطبخ، والمكونات الاجتماعية الأخرى فضلا عن تقديم معلومات ضافية، بحكم المعيشة في الصحراء، عن أهم ما تحويه الصحراء من جبال وسهول وتلال ومرتفعات وعقبات، وأماكن، وطرق ودروب، ومنازل وأطلال، كذلك ما تتضمنه من نبات وحيوان وكائنات تحيا في الطبيعة والحياة البرية، فيما لم تسجله الكتب والدراسات البحثية.

سوف تنقل السينما هنا قصة كفاح مديدة، للآباء والأجداد، وتاريخًا شفويًّا متعدّدًا للأجيال الراهنة، ولمختلف الفئات العمرية، بأساليب سينمائية متعددة، من السيناريو والمونتاج، والإبداع البصري، بما يمكن توثيقه وإبرازه بشكل تقني متطور .

إن تراثنا الشفوي تراث ثري بعناصر ثقافية متعددة، وصناعة السينما قادرة على حفظه، وعرضه بآليات وعناصر السينما المتطورة، ليس للمتابعين في داخل المملكة فحسب، ولكن نقله للعالم وللشعوب والحضارات الأخرى، ليتعرفوا على أحد المكونات الرئيسية في الثقافة السعودية وهو مكونٌ أصيلٌ نرنو جميعا ونتأمل في حفظه وإعادة ابتكاره من جديد.

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