ليس "التعدد" العنصر الوحيد الذي عمل على تشكيل الهوية، بل هنالك: الطموح، والانتماء، والشعور بالفخر، وكذلك الدور الأكبر الذي يمارسه الناس من خلال الانخراط في "الرؤية" والمشاركة في صناعة مشروعات عملاقة مثل: نيوم، القدية، البحر الأحمر.. وسواها..

تتشكلُ الهوية الوطنية السعودية الحديثة بطريقة تراكمية تدخل في تكوينها عناصر جديدة عدة، لم تعد: "اللغة، الدين، وحدة التراب، الدولة.. " هي المحددات الوحيدة لتوصيف من هو السعودي، أو ماهية الهوية الجامعة لمواطني المملكة، لأن النظر للذات بات أكثر اختلافاً عن الطرائق التقليدية، التي تتعامل مع "الأنا الجماعية" وكأنها مادة مصمتة محددة المعالم، لا يمكن أن يطرأ عليها أي تحول!

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الهوية بهذا المعنى كائن حي، يكبر، يتحول، يتطور، ولا يبقى على حاله، حتى لو كانت التغيرات تأخذ وقتاً، إلا أنها واقعة وحتمية، وإلا تكلست الهوية وأصبحت إطاراً فاقداً للمعنى، وغير قادر على التعبير عن الذات المواطنية الجمعية.

إن الهوية يجب أن تشير إلى الذات بوضوح، ممثلة ملامحها الحقيقية، معبرة عن أفكارها وثقافاتها وطموحها، وما تشعر به من أحاسيس وطنية ضاربة في التاريخ ومتطلعة إلى المستقبل.

بناء على ما سبق، العملية الإصلاحية الواسعة التي تعيشها السعودية، والتحولات التي يمر بها المجتمع على أكثر من صعيد، وخصوصاً فيما يتعلق بالدين والثقافة والعادات والسلوكيات والاقتصاد، كل ذلك يجعل الهوية السعودية اليوم في مرحلة تشكلٍ وتكونٍ جديدة، لأنها هوية تعيش متطلعة إلى مستقبلها، خصوصاً أن "رؤية المملكة 2030" أعطت روحاً جديدة، جعلت السؤال الهوياتي المحلي مطروحاً بشكل أكثر علمية.

الهوية الحديثة قائمة على التنوع الثقافي، وعلى تجاور المكونات المتعددة، وانتظامها تحت سقف الدولة، والدولة هنا هي الأخرى حدث لمفهومها انزياحات بنيوية، متجاوزة أدوار الدولة الريعية الكلاسيكية، فالدولة المدنية كيانٌ يقوم على أضلع عدة: القيادة السياسية "الملك وولي العهد"، مجلس الوزراء، المؤسسات الحكومية، الشعب، مؤسسات المجتمع المدني.. وهذه جميعها تنتظم علاقتها تحت سقف القانون العادل، ومدماكها الأساس "المواطنة الشاملة".

التعدد كعنصر مهم، جعل الهوية أكثر مرونة وسعة، وقادرة على أن تجمع أفكاراً متنوعة دون أن تتضارب فيما بينها.

ليس "التعدد" العنصر الوحيد الذي عمل على تشكيل الهوية، بل هنالك: الطموح، والانتماء، والشعور بالفخر، وكذلك الدور الأكبر الذي يمارسه الناس من خلال الانخراط في "الرؤية" والمشاركة في صناعة مشروعات عملاقة مثل: نيوم، القدية، البحر الأحمر.. وسواها.

ومكافحة الفساد من خلال تتبع "نزاهة" للمتورطين في عمليات الإثراء غير المشروع أو استغلال النفوذ، حتى هذه الإجراءات، كان لها أثر في تشكلِ الهوية الجديدة، لأن الذات باتت تنظر لنفسها الآن بوصفها ذاتاً على قدر المساواة مع الجميع، وأنها ذاتٌ تروم النقاء والبعد عن المحسوبيات؛ ما يعني أن الهوية الآن تجاوزت قوى النفوذ، التي تستخدم مكانتها لتحقيق مصالح غير قانونية.

لو أخذنا أمثلة واضحة، فخلال شهر مايو 2023، جرت ثلاثة أحداث متنوعة: القمة العربية الـ32 في مدينة جدة، وإرسال المملكة لأول رائدة فضاء سعودية إلى الفضاء، ريانة برناوي وزميلها علي القرني، فيما الحدث الثالث هو تحقيق المملكة ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم 27 جائزة، منها: 23 جائزة كبرى و4 جوائز خاصة، في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2023"، من بين مشاركة أكثر من 1800 موهوب وموهوبة من أكثر من 70 دولة!

ثلاثة أخبار قد يجدها البعض متفرقة، إنما هي وثيقة الصلة، بينها خيط ناظم واحد، وهو: الإنجاز السعودي والطموح والرغبة في صناعة المستقبل المزدهر! هي أحداث تعكس سياسياً وجود دبلوماسية خارجية فاعلة، قائمة على المرونة وبناء الجسور ومحاولة تصفير المشكلات، وفي الوقت ذاته همةٌ عاليةٌ بإرسال فتاة سعودية إلى الفضاء، وكأن الرياض تقولُ إن التمكين الحاصل للنساء في المملكة سواء في سوق العمل أو التعليم أو المناصب القيادية ليس هو طموحنا وحسب، بل هنالك خطط مستقبلية أكبر وأشمل؛ فيما الجوائز التي حصدت في "آيسف 2023" تشير إلى النظر لـ"العلم" كركيزة أساسية في الدولة السعودية الحديثة، وهي جميعها إنجازات ألهمت حماس السعوديين وأشعرتهم بالفخر والقوة والرغبة في التقدم وإنجاز المزيد.

هذه المشاعر الإيجابية المبنية على العمل والعلم، لا الشعارات الجوفاء، هي ما يشكل جزءاً رئيساً من الهوية الحديثة، وهي إطارٌ لن يكون معبراً عن الفرد السعودي وحسب، بل دافعاً له لتغيير أكبر وتطور دائم.

نقلاً عن "الرياض"