التبرع بالمعرفة

لا جدال في أن دور المعرفة يعد أحد أبرز الأدوار في البناء الحضاري للمجتمعات والأمم والشعوب، فمن دون فكر ورأي وعلم وإبداع، لا يتسنى للأمم والشعوب والمجتمعات أن تخطو خطواتها العصرية، وتشارف آليات التحضر من دون وجود المعرفة بكل جوانبها التنويرية

هكذا هي الصورة المبدئية التي تتأسس عليها رؤيتنا للمعرفة في كل زمان ومكان، وتُظهر قراءة التاريخ أن الأمم التي تأسست بها حضارات متطورة في الأزمنة القديمة ركزت على البارزين في العناصر التثقيفية والفكرية والعلمية، هكذا نقرأ حضارات العالم القديم من الإغريقية إلى السومرية والآشورية والفينيقية والفرعونية وغيرها، وكذلك حضارات العالم الحديث المتمدن.

وفي حضارتنا العربية الإسلامية كان للفقيه أو المتفقه في العلم في مختلف المجالات دور العارف والحكيم المتبصر بجوهر الأمور والأشياء، وإذا كانت حضارتنا قد انطلقت من مكة المكرمة مع وضع أول بيت للناس ، وبناء الكعبة المشرفة، فإنها اتخذت من العلم وسيلة، ونهضت بنشر العلوم الشرعية والدينية في كافة أقطار الجزيرة العربية وما حولها، واستمر ذلك في التناقل الشفاهي والمكتوب بين الناس.

وعند ظهور فنون اللغة والشعر والنثر والحكم والحكايا في الجزيرة العربية التي أثرت في تشكيل وعي جديد ومثاقفة مجتمعية استفادت منها العديد من البوادي والحواضر خاصة في مرحلة ازدهار الحضارة العربية والإسلامية.

وفي ظلال هذا الوعي يستمد المثقف الحقيقي هذا الدورالتاريخي ليشارف به عصره الذي كان أكثر تمثلا للمسؤولية الاجتماعية خاصة لدى رواد المعرفة في البلاد العربية، وكان طه حسين ينادي بأن الثقافة للجميع، والعلم كالماء والهواء، وكان المثقفون حتى وقت قريب يذهبون للمدارس والأماكن العامة والمنابر الثقافية من أجل تقديم محاضرات ودروس عامة، أشبه بالدروس التي كان يقوم بها الوعاظ في المساجد، ولعل بناء ثقافتنا السعودية ارتكز على هذه المهام الثقافية والمحاضرات التي كان يقوم بها المثقفون على شكل " تبرع معرفي" يصلهم بأفراد المجتمع.

ولا نستطيع أن نقارن بين دور مثقفينا اليوم ودور الرواد الذي كان يقوم على إيلاء عناصر الثقافة المجتمعية الكثير من الوقت ، وكانوا يقومون بنشر الأدب والفكر والفنون والمعارف بشكل يعلو على أي بعد مادي أو غرض دنيوي، كان المبدأ هو الثقافة للجميع تبرعا وتطوعا وتفاعلا.

إننا في هذا العصر المتلاطم، الذي تُختطف فيه الأجيال الجديدة في أمس الحاجة للتبرع بالمعرفة أو ما يسمى ب :" زكاة العلم" ، وعودة المثقفين الحقيقيين لأداء أدوارهم التنويرية، ولا يكفي التبرع بالكتب، لأن آليات القراءة نفسها في حاجة لمحفزات في ظل هيمنة أجهزة التقنية الحديثة ومواقع التواصل وتطبيقاتها ، التي تقدم ثقافات سريعة بل إننا في حاجة لأن يلتقي المثقفون مباشرة مع الجمهور العام، في المنابر في الحدائق في الميادين والمناسبات الوطنية العامة، وأيضا في المدارس والجامعات ليقدموا مختلف عناصر المعرفة كل في مجاله أدبيا كان أم علميا أم فنيا أم ثقافيا.

إن فضيلة التبرع بالمعرفة هي مهمة وطنية على اليقين، وإن هذه الأجيال المشتتة ثقافيًّا في حاجة لدور المثقف العضوي الذي يتضامن مع مجتمعه، ولا ينكفئ في برجه العاجي النخبوي، هنا يتشكل الدور الحقيقي المؤثر للمثقف الذي يسعى لتحقيق أثر ملموس تشعر به الأجيال بدلا من ممارسة الأستذة والتعالي من خلال اختيار منابر أو منصات يرى أنها تمثل نوعا من الوجاهة النخبوية، رغم أن وجاهة المعرفة هي الأبقى للمجتمعات، فالذاكرة المعرفية تحفظ أسماء رواد للمعرفة والثقافة كانوا يجلسون في الطرقات، ويسامرون الناس في المقاهي والمزارع والأماكن العامة ولم تشكل لديهم أي شعور بتضخم الذات أو منبرية الطرح .

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