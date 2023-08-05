محمد عبده.. حنجرة من خلود

هذا الصوت الغنائي السعودي المدهش والخالد الذي يتجسّد حضوره فينا تاريخًا متجددا، حيث الفنان القدير محمد عبده.. الحنجرة الخالدة والهوية الأجمل والأوفى للأغنية السعودية.. ما زالت تواصل حضورها بوطنية مدهشة وعذوبة متجددة تتنقّل اليوم بين مدن المملكة لتحيي حفلات الوجه الجديد لسعوديتنا العظمى...

محمد عبده الذي قارب السبعين من العمر لا يزال كما عرفناه وهو ابن السادسة عشرة.. لا يزال يجدد نفسه مع كل حفلة ويعيد إحياء الشجن بأغنياته الخالدة.. حتى كأنك تسمعها أول مرة، وهو بذلك يتجاوز دوره كفنان عظيم نقش اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الأغنية العربية ككل بل يتجاوزه ليجد نفسه حاضرا وبقوة في هذه الوجه الجديد الجميل لحياتنا اليوم، إذ تجتمع على أغنيته الأجيال على اختلاف أعمارها يتنقل بها بين ذكريات الأمس، وملامح الحاضر، وقدوة المستقبل.. فهو منذ عرفناه وخبرناه ونسجنا رسائل عشقنا من أغنياته كان وما زال، عمره الأغنية.. ومحطاته السفر دائما باتجاه الربيع..

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صوته الذي لا يشيخ تاريخ أصواتنا في مدن النغم.. وريادته الباقية توارثناها منذ زمن المسارح المفتوحة وغناء البيوت المسالمة.

محمد عبده.. أكبر من النسيان.. وأقدر من النجاح.. والنوتة التي جمعت ألحان الجزيرة على روعةٍ سواء..

سيرته كوخ الأوتار تحت جناح عصفور يغرد في كل الأغصان والفصول.. وحضوره أكبر من الاستعادة وأعذب من الانتظار.

لا تنتهي من صوته إلا إليه ولا تكتفي منه بأغنية إلا ويحملك على أخرى تتجاوزها، ففي كل زمن له موعد مع البقاء، ومع كل حنين تنفتح ذكرياتك عليه.

هو صوتنا الأطول والأعذب منذ أمنيته الأولى «بالسهر ولو ليلة» في قلوبنا.. حتى وفي «الجو غيم» أخذوه «المعازيم» وتركوه بانتظار «بنت النور» لكن «الأماكن» قدرته دائما على التجدد في زمن التغييب العبثي للشجن.

كل هذا لمحة عابرة في تاريخ جاء ليبقى عبر صوتٍ لا يعترف بعدد السنين ولا تقلبات الشجن حين خُلٍق قيثارةً للبحر والرمل معا..!

كثير هو هذا العمر المغنى بحنجرة بحار أقام في جزيرة رملية جافة.

لكنه أكثر.. أكثر بحجم قدراته في أن يكون أذكى من القصيدة وأسبق من ريشة الوتر، وألطف بكثير من وشاية الصحراء بنا.

محمد عبده غيمة غناء واعدتنا أن تظللنا كلما تصحّرنا بشؤوننا وشجوننا معا

فاصلة

أسوس مع الخمسين.. ساعة خطوتي

واحتاط دهس الظل عند احتسابها

أنا آخر المنفى.. وللشمس ما ترى

أموت خريفيّا.. كغيم غيابها..!

أم الظل يلقي بي على حائط الصدى

فتمحوني الأضواءُ.. عند انسحابها..!

أنا ما أنا.. ماضٍ إلى ما أكونه..!

وقد كنت نفسي.. في يقين انتسابها

نقلاً عن "الرياض"