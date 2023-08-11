بلد السلام.. يصنع السلام؟!

مستقبل الإنسانية في العالم مرتبط بالدول العظيمة التي تفكر بالرخاء للجميع تعمل لإرساء السلام والتعاون بين الجميع.. تساعد وتدعم وتعمل لتفادي الأضرار ووقف المشاحنات والحروب، وعليه فلم يكن غريباً أن تستضيف المملكة العربية السعودية محادثات جدة بشأن أوكرانيا، ولتخرج بأفضل نتائج إيجابية منذ قيام الحرب، حينما أسهمت في بناء أرضية مشتركة للسلام، والاتفاق على استمرار التشاور بشأن الأزمة، والتأكيد على ضرورة الاستفادة من الآراء المقترحة.

كان منعطفاً مهماً وتحولاً إيجابياً ارتقى من كونه يصدر في بلد يلقى القبول والاحترام من البلدين المتحاربين، غير تأثيره السياسي والاقتصادي عالمياً.. لأن هذا ديدن قادتها ومنهجها، بفاعليتها وحضورها الإنساني قبل تأثيرها السياسي والاقتصادي.. وهو ما وقف عليه العالم إبان متغيرات كثيرة في عمليات سياسية وإنسانية رائدة أخذت أبعاداً إيجابية لدى دول كثيرة، بأن السعودية ليست كبيرة في الاقتصاد بل بصناعة السلام أيضاً.

مادة اعلانية

السعودية استمرت رقماً مهماً في العمل العالمي.. طائرات وسفن تحمل المساعدات وكل ما يحتاجه الإنسان المنكوب وإلى كل القارات.. سفارات مفتوحة لخدمة البشرية.. هذا ما اطلع عليه كثيرون، وهذا ما تقدمت به الدول لشكر المملكة عليه وهو ما يتداوله الإعلام في العالم أجمع وبكثرة وتسابقت المنظمات العالمية من الأمم المتحدة وغيرها للإشادة به.

الأعمال السعودية تؤكد المسيرة المظفرة والارتقاء المستمر وترسيخ مبادئ وثوابت سياستها الداخلية والخارجية.. وحق لكل سعودي أن يفخر فقد كان شأناً عظيماً أن يرى بلاده تقود العالم لإرساء السلام في شمال أوروبا في توجه يشير إلى أن ذلك من أرقى الأفعال التي لا تفرق بين البشر حين تقديم العون.. سعودية تقود الأفضليات الإيجابية عالمياً تعيش المتغيرات والرقي خارجياً وداخلياً بكل إيجابياتها، تسير في الطريق الصحيح وفق تآلف القيادة والشعب وتماسكهما.. لتكون الأقوال والأفعال التي يتردد صداها عالياً بكل إيجابية ويتلقفها العالم ليشهد على نضج فكري وتعبير عن إنسانية متجلية، وسلام عالمي.. ما تتمناه وما تتطلع إليه محلياً ودولياً.. لأجل خير البشرية.

إلى جانب ذلك، فالسعودية لا تألو في تقديم عمل إنساني لخدمة العالم في إطار مسؤولياتها الإسلامية والعربية والدولية، وهو تأكيد حاضر مع كل الخطابات الرسمية التي صدح بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وهو يؤكد في كل منها على حقوق الفرد والمجتمع وأهمية العمل الإنساني للسعودية في ظل دورها المتميز إسلامياً وعربياً وعالمياً.. ويكفي أن نشير إلى أكبر مركز إغاثي في العالم "مركز الملك سلمان للإغاثة والإعمال الإنسانية" القائم على البعد الإنساني وموجه للعالم أجمع.. من منطلق أهمية الرياض وتأثيرها على السلم العالمي كفعل يتنامى يوماً بعد آخر، غير ذلك فهو يُعبر عن نتاج دبلوماسية مؤثرة وفاعلة لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو القائد الشاب الذي غير ملامح كثيرة للسياسة والاقتصاد في المنطقة، وجعل من بلاده قبلة للسياحة ورائدة في التنظيمات الاقتصادية والرياضية والترفيهية الكبرى، غير دورها الفاعل في إرساء السلام في العالم.. وهو بكل تجلٍّ ما جعل الدول الكبرى تدرك أن الاهتمام بلقاء ولي العهد والتباحث معه شأن مهم لها.. ومن أهم معاني الاهتمام الكبير الذي يكنه العالم والشعوب المتحضرة لبلادنا وقادتها كبلد كبير مهم جداً في الخارطة العالمية.

المهم في القول إن صناعة السلام كما "محادثات أوكرانيا" تنطلق من بلد السلام والمحبة، محملة بثمار نبتة العطاء التي غرسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وداوم على سقيها ورعايتها ولي عهده الأمين، مع شعبهما البار المتطلع بالإصرار نفسه على أن يكون العالم أفضل وأجمل.

نقلاً عن "الرياض"